Ronaldo nhận công việc mới đầy bất ngờ sau khi Bồ Đào Nha bị loại khỏi World Cup?

Ronaldo bất ngờ được đề xuất cho chiếc ghế… HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha thay thế nhà cầm quân vừa từ chức, Roberto Martinez.

“Cristiano Ronaldo được đồn đoán sẽ nhận công việc mới đầy bất ngờ ngay sau khi Bồ Đào Nha bị loại khỏi World Cup” – đây là tiêu đề bài viết vừa được hãng truyền thông TalkSPORT đăng tải vào chiều 7/7.

Theo TalkSPORT, Ronaldo vừa bất ngờ được đề xuất trở thành người kế nhiệm Roberto Martinez, dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha và sẽ tiếp tục nắm quyền kiểm soát ĐTQG.

Đó là quan điểm táo bạo của Jeff Stelling từ TalkSPORT, người cho rằng Ronaldo không muốn từ bỏ quyền lực của mình nếu anh ấy giải nghệ khỏi bóng đá quốc tế.

Theo Jeff Stelling, Ronaldo đang sở hữu “một con đường đầy tiềm năng” để có thể chạm tay vào chiếc cúp vô địch World Cup. Điều này xuất phát từ việc HLV tuyển Bồ Đào Nha Roberto Martinez vừa tuyên bố từ chức sau thất bại trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026. Trong khi đó, Bồ Đào Nha sẽ đồng đăng cai giải đấu toàn cầu cùng Tây Ban Nha và Ma Rốc sau bốn năm nữa. Chính vì những điều này, Stelling đã gợi ý rằng Ronaldo có thể sẽ là người dẫn đầu trong một chiến dịch World Cup khác, với cương vị là thuyền trưởng của đội bóng màu áo bã trầu.

Ronaldo bất ngờ được đề xuất làm... HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha.

Trong chương trình World Cup Breakfast, cựu tiền đạo Aston Villa và người dẫn chương trình TalkSPORT, Gabby Agbonlahor, cho biết: "Nhìn Ronaldo bây giờ, bạn sẽ nghĩ, 'Nếu tôi là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha, tôi sẽ chỉ nhận công việc này nếu CR7 không có trong đội hình.'"

Stelling đáp lại bằng câu hỏi: "Tôi có một ý tưởng dành cho bạn."

"Roberto Martinez sẽ rời khỏi vị trí HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha, điều đó ai cũng biết."

"Sao không để Cristiano Ronaldo làm huấn luyện viên trưởng tiếp theo của đội tuyển Bồ Đào Nha?"

Agbonlahor sau đó nói đùa: "Không có gì đáng ngạc nhiên, Ronaldo sẽ tự mình thi đấu trong mọi trận đấu ở năm giải đấu tiếp theo."

Mặc dù là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Bồ Đào Nha tại World Cup với ba bàn thắng, nhưng vẫn có những câu hỏi đặt ra về việc liệu Ronaldo có gây hại nhiều hơn lợi khi không tạo ra được bất kỳ cơ hội nào cho đồng đội hay không.

Nhận định rằng Ronaldo trông chỉ còn là cái bóng của chính mình trước đây trong trận đấu với Tây Ban Nha, Stelling nói:

"Tôi đã xem anh ấy thi đấu tối qua. Điều tôi không muốn Ronaldo làm... Tôi nhớ Ronaldo ở thời kỳ đỉnh cao ngoạn mục, tôi không muốn anh ấy làm hoen ố hình ảnh của mình.

"Tôi đã xem anh ấy thi đấu tối qua, anh ấy chậm chạp quá."

Còn về phần Agbonlahor, cựu tiền đạo này khẳng định Ronaldo là nguyên nhân khiến Bồ Đào Nha không thể vượt qua vòng 16 đội ở 4 trong 5 kỳ World Cup gần đây nhất.

Agbonlahor bình luận: "Tôi nghĩ tối qua trông Ronaldo giống như một người 41 tuổi vậy. Thế hệ cầu thủ này sẽ được ghi nhận là một thế hệ thi đấu dưới mức kỳ vọng.

Và Ronaldo, đêm qua anh ấy chơi bóng như thể đang đi bộ vậy. Tôi cũng từng chơi ở vị trí đó, bạn phải chạy dọc hai bên cánh, phải tạo khoảng trống cho các cầu thủ.

Và việc Goncalo Ramos, người ghi bàn thắng quyết định ở vòng trước gặp Croatia, lại không được ra sân, đã nói lên tất cả.

Ronaldo, đó không phải lỗi của cậu ấy vì cậu ấy muốn được ra sân và huấn luyện viên đã cho cậu ấy cơ hội. Nhưng anh ta đã khiến Bồ Đào Nha mất chức vô địch World Cup này, và sẽ có rất nhiều cầu thủ khác nữa, như Bruno Fernandes, Joao Neves, Vitinha, Nuno Mendes."

Ronaldo dự kiến sẽ từ giã ĐTQG sau thất bại ở World Cup 2026.

Có vẻ, cả Agbonlahor lẫn Stelling đều đang “troll” Ronaldo sau khi Bồ Đào Nha bị loại khỏi World Cup 2026. Trước đó, CR7 đã xác nhận rằng giải đấu năm nay sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

Trong khi đó, em gái của Ronaldo, Katia Aveiro, cũng khẳng định rằng siêu sao 41 tuổi sẽ giải nghệ hoàn toàn khỏi bóng đá quốc tế sau khi kết thúc World Cup 2026.