Ronaldo lại im tiếng, Bồ Đào Nha sẽ gục ngã “tâm phục khẩu phục” trước Tây Ban Nha?

Cuộc đối đầu giữa tuyển Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha ở vòng 1/8 không chỉ là trận derby bán đảo Iberia, mà còn có thể là thời khắc quyết định cho hành trình của Cristiano Ronaldo tại đấu trường World Cup.

Khi Ronaldo ngày càng "cô đơn"

Trước một Tây Ban Nha đang vào phom, kịch bản Ronaldo tiếp tục tịt ngòi và Bồ Đào Nha phải dừng bước là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Dù Bồ Đào Nha đã vượt qua Croatia để góp mặt ở vòng 1/8, màn trình diễn của Ronaldo vẫn để lại nhiều dấu hỏi. Siêu sao 41 tuổi tiếp tục được trao vai trò trung tâm trên hàng công, nhưng những gì anh thể hiện chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Tốc độ không còn như xưa, khả năng tạo đột biến trong các tình huống một đối một cũng giảm đi đáng kể. Phần lớn thời gian trên sân, Ronaldo chỉ xuất hiện trong vòng cấm để chờ đợi những đường chuyền của đồng đội. Khi không được cung cấp bóng thuận lợi, anh gần như mất hút.

Ở trận gặp Croatia, cú đá 11m cũng chính là lần duy nhất Ronaldo chạm bóng trong vòng cấm của đối thủ, trước khi anh bị thay ra ở phút 81. Đây là một thống kê thực sự đáng buồn, phản ánh vấn đề lớn của tuyển Bồ Đào Nha cũng như Ronaldo ở thời điểm hiện tại.

Sẽ không hoàn toàn bất ngờ nếu Ronaldo tịt ngòi trước Tây Ban Nha.

Đáng lo hơn, Tây Ban Nha sở hữu hàng phòng ngự có tổ chức bậc nhất giải đấu. Bộ đôi trung vệ của La Roja không chỉ mạnh trong tranh chấp mà còn rất giỏi trong việc phong tỏa các tiền đạo chơi cố định trong vòng cấm. Họ từng khiến hàng công của Áo hoàn toàn bế tắc ở vòng trước và hoàn toàn có thể tái hiện điều đó trước Ronaldo.

Ở tuổi 41, việc phải chơi với cường độ cao trong một trận cầu đỉnh cao là thách thức quá lớn với cựu ngôi sao của Real Madrid và MU. Nếu Bồ Đào Nha không tạo ra được thế trận áp đảo, Ronaldo nhiều khả năng sẽ lại có thêm một trận đấu mờ nhạt.

Thực tế, ngay cả những người hâm mộ trung thành nhất của Seleccao cũng phải thừa nhận rằng đội bóng đang phụ thuộc quá nhiều vào hào quang của quá khứ, thay vì phong độ hiện tại của người đội trưởng.

Tây Ban Nha nắm cả "thiên thời, địa lợi, nhân hòa"

Trái ngược với sự chật vật của Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha đang trình diễn thứ bóng đá thuyết phục bậc nhất World Cup năm nay. Chiến thắng 3-0 trước Áo ở vòng 1/16 cho thấy La Roja sở hữu sự cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ.

Đội bóng của HLV Luis de la Fuente kiểm soát bóng tốt, pressing hiệu quả và đặc biệt nguy hiểm trong những tình huống chuyển đổi trạng thái. Đây lại chính là điểm yếu của Bồ Đào Nha. Trước Croatia, hàng thủ của Seleccao nhiều lần bộc lộ khoảng trống và chỉ cần đối thủ sắc bén hơn, họ đã phải trả giá.

Một yếu tố khác khiến người hâm mộ Bồ Đào Nha lo lắng là sự phụ thuộc quá lớn vào cảm hứng cá nhân. Khi Bruno Fernandes hay Bernardo Silva bị khóa chặt, đội bóng áo bã trầu thường thiếu đi những phương án tấn công rõ ràng.

Bồ Đào Nha phải cần tới may mắn để vượt qua Croatia ở vòng đấu trước.

Trong khi đó, Tây Ban Nha có thể ghi bàn từ nhiều vị trí khác nhau. Họ không phụ thuộc vào một ngôi sao duy nhất mà vận hành như một cỗ máy tập thể. Sự linh hoạt ấy khiến La Roja trở nên khó lường và rất khó bị bắt bài.

Tây Ban Nha luôn sở hữu hàng công cực kỳ biến hóa và tất nhiên họ không chỉ sở hữu một mình Lamine Yamal có khả năng gây đột biến. La Roja không phụ thuộc vào một chân sút duy nhất mà có thể tạo ra cơ hội từ mọi vị trí trên sân.

Những pha phối hợp tam giác ở trung lộ, các tình huống chồng biên tốc độ cao cùng khả năng pressing ngay sau khi mất bóng khiến họ luôn duy trì sức ép khủng khiếp lên đối phương. Trước Áo ở vòng trước, Tây Ban Nha ghi ba bàn nhưng còn tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm khác. Nếu tiếp tục chơi với cường độ ấy, hàng thủ Bồ Đào Nha sẽ phải trải qua một buổi tối vô cùng vất vả.

Tây Ban Nha được đánh giá rất cao ở khả năng vượt qua Bồ Đào Nha.

Lịch sử từng chứng kiến nhiều trận derby Iberia căng thẳng và giàu cảm xúc, nhưng ở thời điểm hiện tại, cán cân đang nghiêng về phía Tây Ban Nha. Nếu tiếp tục chơi dưới sức như những trận đấu vừa qua, Ronaldo nhiều khả năng sẽ lại rời sân mà không thể ghi bàn.

Một thất bại trước Tây Ban Nha không phải kịch bản quá bất ngờ. Ngược lại, đó có thể là kết cục phản ánh đúng tương quan sức mạnh của hai đội vào lúc này. Và nếu điều đó xảy ra, World Cup 2026 có lẽ sẽ khép lại bằng một cái kết không mấy trọn vẹn cho Ronaldo cùng thế hệ vàng của bóng đá Bồ Đào Nha.

Trận đấu giữa Tây Ban Nha gặp Bồ Đào Nha diễn ra lúc 2h00 ngày 7/7 (giờ Việt Nam).



