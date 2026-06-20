Ronaldo lần đầu lên tiếng giữa drama, tuyển Bồ Đào Nha sắp có bước ngoặt lớn?

Ronaldo đã lên tiếng.

Màn trình diễn đáng thất vọng của Bồ Đào Nha trong trận ra quân World Cup 2026 (hòa 1-1 Congo) kéo theo nhiều hệ lụy. Không chỉ Ronaldo, các đồng đội của anh cũng bị chỉ trích. Một bộ phận người hâm mộ quá khích đã tràn vào trang cá nhân của Bruno Fernandes và Joao Neves để "ném đá" vì cho rằng 2 cầu thủ này thiếu tôn trọng Ronaldo.

Giữa tình thế này, Ronaldo đã lên tiếng. Trên trang cá nhân, CR7 đăng tải hình ảnh tươi cười cùng các đồng đội ở đội tuyển Tây Ban Nha trong buổi tập cùng lời đề tựa ngắn gọn: "Luôn đoàn kết". Ngôi sao 5 lần giành Quả bóng Vàng cũng đăng thêm một thông điệp khác: "Hãy tập trung vào những điều bạn có thể kiểm soát được".

Ronaldo tươi cười cùng các đồng đội trong buổi tập

2 bài đăng của Ronaldo được coi như lời nhắn gửi đến người hâm mộ, rằng nội bộ đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn rất đoàn kết và sẽ cùng nhau tập trung để giành kết quả tốt ở những trận đấu tiếp theo.

Trên thực tế, việc khởi đầu một giải đấu tầm cỡ World Cup với những trục trặc là chuyện… bình thường. 4 năm trước Argentina từng thua Saudi Arabia trong ngày ra quân nhưng vẫn vô địch World cup 2026. Chính Bồ Đào Nha trên hành trình vô địch Euro 2016 cũng hòa Iceland 1-1 ở trận mở màn.

Ở bảng K World Cup 2026, đội tuyển Bồ Đào Nha còn 2 trận đấu trước mắt gặp Uzbekistan và Colombia. Nếu tìm lại được phong độ, tấm vé lọt vào vòng 1/16 sẽ vẫn nằm trong tầm tay của Ronaldo và đồng đội. Trận đấu tiếp theo, Bồ Đào Nha gặp Uzbekistan lúc 0h00 ngày 24/6 (giờ Việt Nam).

Highlights trận đấu Bồ Đào Nha 1-1 Congo