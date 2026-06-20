FIFA đổi luật, đội bóng châu Âu bị loại sớm theo kịch bản đầy đau đớn tại World Cup

Đội bóng này được hưởng lợi bởi một điều luật mới nhưng lại nhận tin buồn bởi một điều luật mới khác tại World Cup 2026.

Cả Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay đều để thua trong lượt trận đầu tiên vòng bảng World Cup 2026. Gặp nhau tại lượt trận thứ hai, cả 2 đội đều hiểu rằng một lần sảy chân nữa có thể khiến giấc mơ tan vỡ.

Nhưng chỉ sau 64 giây, mành lưới Thổ Nhĩ Kỳ đã rung lên. Cú sút xa ngoạn mục của Matias Galarza đánh bại thủ môn và giúp tuyển Paraguay vươn lên dẫn 1-0.

Bàn mở tỉ số của Paraguay

Ngay sau bàn thua, tuyển Thổ Nhĩ Kỳ dồn lên tấn công. Họ tạo ra không ít tình huống nguy hiểm nhưng các chân sút lại kém duyên trước khung thành đối phương. Đáng tiếc nhất là cú dứt điểm của Mert Muldur khi bóng đập cả xà ngang lẫn cột dọc.

Lợi thế lớn đến với Thổ Nhĩ Kỳ ở cuối hiệp một khi Miguel Almiron nhận thẻ đỏ. Tiền vệ bên phía Paraguay là cầu thủ đầu tiên bị đuổi khỏi sân vì dùng tay che miệng khi “lời qua tiếng lại” với đối phương.

Chơi hơn người, Thổ Nhĩ Kỳ chiếm thế chủ động hoàn toàn trong hiệp hai. Họ kiểm soát bóng tới 80% và tung ra 20 pha dứt điểm. Tuy nhiên, hết lần này đến lần khác, người hâm mộ Thổ Nhĩ Kỳ chỉ biết ôm đầu tiếc nuối với những tình huồng bỏ lỡ. Cũng phải nói thêm rằng thủ môn Orlando Gill của Paraguay đã chơi tốt với 5 pha cứu thua.

Cơ hội bị bỏ lỡ của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ

Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về Paraguay. Đội bóng Nam Mỹ có 3 điểm sau 2 lượt trận và còn nguyên cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

Trong khi đó, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức bị loại. Theo điều luật mới được FIFA sửa đổi tại World Cup 2026, thành tích đối đầu đã trở thành tiêu chí xếp trước hiệu số bàn thắng bại khi xếp hạng. Thổ Nhĩ Kỳ đã thua 2 trận trước 2 đội bóng xếp trên là Australia và Paraguay nên chắc chắn xếp cuối bảng. Một kết cục buồn với đội tuyển từng giành HCĐ World Cup.

Đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ bị loại sớm

Lượt trận cuối, Paraguay đối đầu Australia trong trận đấu quyết định ngôi nhì bảng. Còn Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu trận thủ tục gặp chủ nhà Mỹ. 2 trận diễn ra cùng giờ lúc 09h00 ngày 26/6 (giờ Việt Nam).

Kết quả: Thổ Nhĩ Kỳ 0-1 Paraguay

Bàn thắng: Matias Galarza 2'

Đội hình ra sân

Thổ Nhĩ Kỳ: Ugurcan Cakir, Merih Demiral, Kerem Akturkoglu, Abdulkerim Bardakcı, Ismail Yuksek, Mert Muldur, Yunus Akgun, Hakan Calhanoglu, Kenan Yildiz, Arda Guler, Ferdi Kadioglu

Paraguay: Orlando Gill, Junior Alonso, Omar Alderete, Gustavo Gomez, Juan Caceres, Miguel Almiron, Diego Gomez, Andres Cubas, Matias Galarza, Julio Enciso, Isidro Pitta

Xếp hạng bảng D World Cup 2026