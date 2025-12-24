Rộn ràng thị trường xe máy phổ thông Việt Nam 2025: Tay ga chiếm sóng, có ‘ông lớn’ tung cả combo xăng - điện ở nhiều phân khúc Khôi Nguyên | 24/12/2025 10:24 Báo lỗi cho Soha Khi các đô thị lớn hướng tới hạn chế xe chạy xăng, dòng xe này vẫn được nhiều hãng duy trì và đầu tư trong năm 2025, bên cạnh sự tăng trưởng về số lượng mẫu mã xe điện. HondaHonda Winner R là phiên bản thể thao đặc biệt của dòng Winner. Xe có thiết kế góc cạnh, khí động học, đèn chiếu sáng LED liền khối đặt thấp, đồng hồ điện tử và cổng sạc USB-A. Động cơ 150cc DOHC 4 van 6 cấp số, trang bị ly hợp chống trượt hai chiều và phanh ABS bánh trước. Giá bán từ 46,16 đến 50,56 triệu đồng.Honda CT125 thuộc dòng Cub Trail, phát triển dựa trên các mẫu CT cổ điển, hướng tới nhu cầu di chuyển đa địa hình và sử dụng hàng ngày. CT125 được trang bị động cơ 125cc PGM FI, làm mát bằng không khí, SOHC 2 van, bình xăng 5,4 lít, phanh ABS bánh trước, lốp gai, khung bảo vệ gầm và giá chở hàng phía sau. Xe có giá đề xuất từ hơn 85,8 tới 87,39 triệu đồng.Honda Air Blade 2026 ngày 4/11 với thay đổi tập trung vào thiết kế. Xe có 6 phiên bản, gồm động cơ 125cc và 160cc, giá từ 42,99 đến 58,59 triệu đồng. Air Blade 2026 có thiết kế tinh chỉnh, sử dụng đèn chiếu sáng LED, đồng hồ LCD, cổng sạc USB, bình xăng 4,4 lít. Bản 160cc có phanh ABS bánh trước, các bản còn lại dùng phanh CBS.Honda SH 2026 vẫn có hai phiên bản động cơ SH125i và SH160i, giá bán từ 77,89 đến 104,29 triệu đồng. SH mới tinh chỉnh thiết kế, sử dụng đèn chiếu sáng LED, bổ sung màn hình TFT 4,2 inch, hộc đồ trước tích hợp cổng sạc USB Type C. Các bản cao cấp được trang bị phanh ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC. Động cơ eSP+ 4 van cho công suất 9,6 kW trên bản 125i và 12,4 kW trên bản 160i.Honda Lead bản nâng cấp thay đổi nhẹ về thiết kế và trang bị. Xe giữ động cơ 125cc eSP+ công suất 11 mã lực, mô-men xoắn 11,7 Nm, mức tiêu thụ 2,1 lít/100 km. Điểm nổi bật gồm cốp 37 lít có đèn chiếu sáng, hộc đồ trước tích hợp sạc USB Type C, phanh ABS trên bản Đặc biệt và CBS trên các bản còn lại. Giá bán từ 40,29 đến 46,49 triệu đồngHonda ICON e: có giá từ 26,9 đến 27,3 triệu đồng chưa gồm pin, thuê pin 350.000 đồng mỗi tháng không giới hạn quãng đường. Xe được lắp ráp trong nước, hướng tới học sinh, sử dụng động cơ điện 1,5 kW, tốc độ tối đa 48 km/h, pin 30,6 Ah cho quãng đường khoảng 71 km mỗi lần sạc.YamahaYamaha PG-1 bổ sung hai phiên bản mới tại Việt Nam gồm Cao cấp giá 34,364 triệu đồng và Giới hạn giá 34,855 triệu đồng, trong khi bản Tiêu chuẩn giữ giá 30,928 triệu đồng. Hai bản mới được trang bị phanh ABS bánh trước, đồng hồ LCD tròn, lốp IRC gai lớn và đĩa phanh trước 245 mm. Xe vẫn dùng động cơ 113,7 cc, công suất 8,8 mã lực, mô-men xoắn 9,5 Nm.Yamaha NVX 155 2025 nổi bật với hệ truyền động điện tử YECVT lần đầu trang bị, có hai chế độ Town và Sport. Bản SP và GP có thêm màn hình TFT 4,2 inch, phanh ABS và nút Shift. Xe dùng động cơ 155 cc Blue Core VVA, giá từ 56,6 đến 69 triệu đồng.Yamaha NMAX thế hệ mới có hai phiên bản Tiêu chuẩn và Tech Max, giá lần lượt 69 và 79 triệu đồng, dự kiến giao xe từ đầu tháng 1/2026. Điểm mới là hộp số vô cấp điện tử YECVT trên bản Tech Max với hai chế độ vận hành. Xe dùng động cơ Blue Core 155 cc VVA, trang bị ABS hai kênh, kiểm soát lực kéo TCS, màn hình TFT LCD, khóa thông minh và sạc USB Type C.PiaggioLiberty thế hệ mới có ba phiên bản Liberty, Liberty S và Liberty Z, giá từ 57,5 đến 59,3 triệu đồng, trong đó Liberty Z dành riêng cho thị trường Việt Nam. Xe thay đổi thiết kế theo hướng nam tính hơn, trang bị đèn LED, màn hình LCD 5 inch, phanh ABS bánh trước. Động cơ iGet 124,7 cc cho công suất 10,5 mã lực, mức tiêu hao 2,19 lít/100 km.Vespa Primavera 2025 giữ thiết kế nhỏ gọn, thanh lịch, bổ sung hoàn thiện tone on tone và màu sắc mới. Xe được trang bị màn hình Analog LCD 3 inch, đèn LED toàn phần, kết nối Vespa MIA và các tính năng an toàn cơ bản. Động cơ i Get 125 cc, tiêu hao khoảng 2,4 lít trên 100 km, giá từ 80 đến 82,4 triệu đồng.Vespa Sprint 2025 giữ phong cách thể thao với các mảng màu tương phản và chi tiết đen nhám. Xe có các bản Tiêu chuẩn, Sprint S 125 và Sprint S 150, trang bị màn hình Analog LCD 3 inch, đèn LED toàn phần, hỗ trợ Vespa MIA và các tính năng an toàn tiêu chuẩn. Động cơ i Get 125 hoặc 150 cc, mức tiêu hao từ khoảng 2,4 đến 2,58 lít trên 100 km, giá từ 85,9 đến 104 triệu đồng.VinFastEvo Grand có hai phiên bản gồm Evo Grand Lite giá 18 triệu đồng và Evo Grand giá 21 triệu đồng, pin phụ bán thêm 5 triệu đồng. Bản Evo Grand đạt tốc độ 70 km/h, bản Lite 48 km/h. Pin cho tầm hoạt động 134 km và tối đa 262 km khi dùng hai pin. Xe có phanh đĩa trước, cốp 35 lít, đạt chuẩn chống nước IP67.Zgoo có giá 14,9 triệu đồng, hướng tới học sinh không cần giấy phép lái xe. Xe nặng 72 kg, yên cao 760 mm, thiết kế nhỏ gọn, trang bị đèn LED Projector, màn hình LED màu, cốp 14 lít và phanh cơ trước sau. Zgoo dùng động cơ điện in hub công suất 1.100 W, tốc độ tối đa 39 km/h, pin LFP 1,2 kWh cho quãng đường khoảng 50–70 km mỗi lần sạc.Flazz có giá 16 triệu đồng, hướng tới học sinh không cần giấy phép lái xe. Xe nặng 72 kg, yên cao 760 mm, thiết kế góc cạnh hơn Zgoo. Flazz dùng động cơ điện in hub công suất 1.100 W, tốc độ tối đa 39 km/h, pin LFP 1,2 kWh kèm pin rời cho tầm hoạt động khoảng 100–135 km mỗi lần sạc, đạt chuẩn chống nước IP67.Ba mẫu xe máy điện mới khác của VinFast thực chất được phát triển từ dòng cũ, đều dùng cấu hình hai pin tháo rời, với một pin 2,4 kWh tiêu chuẩn cho quãng đường 134 km và tối đa 262 km khi lắp thêm pin phụ giá 5 triệu đồng. Vero X định vị cận cao cấp, động cơ 2.250 W, tốc độ tối đa 70 km/h, cốp 35 lít, giá 34,9 triệu đồng. Feliz và Feliz Lite có giá 25,9 triệu đồng, dùng động cơ 2.800 W, khác nhau ở tốc độ tối đa 70 km/h trên Feliz và 48 km/h trên Feliz Lite, phù hợp người chưa có bằng lái.YadeaYadea Velax có ba phiên bản giá từ 29,99 triệu đồng. Điểm quan trọng là pin có thể tháo rời, hệ thống chống nước IPX7 cho động cơ, pin và bộ điều khiển. Velax H dùng một pin, công suất 2.000 W, tốc độ tối đa 64 km/h, tầm hoạt động 80 km. Velax Fast có cấu hình tương tự nhưng hỗ trợ sạc nhanh 80% trong 20 phút. Velax U dùng hai pin, công suất 3.000 W, tốc độ 86 km/h, tầm hoạt động 129 km.Yadea VeKoo là xe máy điện giá 14,99 triệu đồng, được trang bị động cơ điện công suất 1.000 W, sử dụng ắc quy Graphene. Xe hỗ trợ kết nối ứng dụng qua công nghệ AIGO, cho phép mở khóa Bluetooth, mở cốp từ xa, chia sẻ tài khoản người dùng. Các trang bị an toàn gồm định vị GPS, cảnh báo di chuyển, chân chống điện tự ngắt và hệ thống chống trộm.Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 10 triệu đồng Tags Tin nóng trong ngày Tin ngắn VINFAST báo mới Yadea honda Yamaha Piaggio Theo Đời sống pháp luật Copy link Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ron-rang-thi-truong-xe-may-viet-nam-2025-a601632.html Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha