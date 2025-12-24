Rộn ràng thị trường xe máy phổ thông Việt Nam 2025: Tay ga chiếm sóng, có ‘ông lớn’ tung cả combo xăng - điện ở nhiều phân khúc

Ba mẫu xe máy điện mới khác của VinFast thực chất được phát triển từ dòng cũ, đều dùng cấu hình hai pin tháo rời, với một pin 2,4 kWh tiêu chuẩn cho quãng đường 134 km và tối đa 262 km khi lắp thêm pin phụ giá 5 triệu đồng. Vero X định vị cận cao cấp, động cơ 2.250 W, tốc độ tối đa 70 km/h, cốp 35 lít, giá 34,9 triệu đồng. Feliz và Feliz Lite có giá 25,9 triệu đồng, dùng động cơ 2.800 W, khác nhau ở tốc độ tối đa 70 km/h trên Feliz và 48 km/h trên Feliz Lite, phù hợp người chưa có bằng lái.