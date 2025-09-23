Rợn người trong các nhà công sản bỏ hoang sau hơn 20 năm chuyển trung tâm hành chính

Được biết, năm 2003, trung tâm hành chính huyện Phú Vang được chuyển từ 2 xã Phú Thượng và Phú Dương (nay là phường Dương Nỗ và Mỹ Thượng) về thị trấn Phú Đa (nay là xã Phú Vang). Do đó, tất cả các cơ quan cấp huyện cũng lần lượt được di dời đến trung tâm hành chính mới. Trong khi, một số công sở cũ như Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện có đơn vị mới tiếp quản, sử dụng thì nhiều trụ sở bị bỏ hoang hơn 20 năm qua.