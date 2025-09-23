Rợn người trong các nhà công sản bỏ hoang sau hơn 20 năm chuyển trung tâm hành chính

Rợn người trong các nhà công sản bỏ hoang sau hơn 20 năm chuyển đơn vị hành chính cấp huyện ở Huế
Nguyễn Vương/VTC News |
Hơn 20 năm trước, trung tâm hành chính huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên - Huế cũ) được chuyển về địa điểm mới khiến nhiều công sản bỏ hoang từ đó đến nay.
