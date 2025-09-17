Romania nêu lý do phản đối lập vùng cấm bay trên không phận Ukraine

Tổng thống Romania, Nicusor Dan.

“Bucharest hoàn toàn không ủng hộ ý tưởng thiết lập vùng cấm bay trên không phận Ukraine, vì điều này có thể dẫn đến xung đột quân sự trực tiếp với Nga”, Tổng thống Romania, Nicusor Dan, nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương, khi bình luận về đề xuất gần đây của Ba Lan về việc đánh chặn UAV và tên lửa của Nga trên không phận Ukraine.

"Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận sơ bộ về chủ đề này với các quan chức chính phủ, cố vấn, quân nhân và chuyên gia chính sách đối ngoại. Hiện tại, có lẽ chưa. Nhưng tùy thuộc vào diễn biến tình hình, chúng tôi có thể xem xét lại quyết định của mình", Tổng thống Romania nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Nicusor Dan lưu ý rằng, Romania, với tư cách là thành viên NATO, đang tìm cách tránh các hành động có thể bị coi là tham gia vào chiến tranh với Nga.

Tuyên bố này của Tổng thống Romania được đưa ra trong bối cảnh NATO đang thảo luận về lời kêu gọi thiết lập vùng cấm bay trên không phận Ukraine của Ngoại trưởng Ba Lan, Radoslaw Sikorski.

Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, Dmitry Medvedev, cảnh báo rằng, những động thái như vậy sẽ dẫn đến xung đột trực tiếp với Moscow.