Romania bị đẩy gần hơn đến cuộc chiến với Nga?

Hình ảnh bị cho là UAV của Nga tấn công Romania hôm 29/5.

Theo RT, các nhà lãnh đạo EU và NATO đang lợi dụng vụ việc máy bay không người lái (UAV) gần đây ở Romania để đẩy nước này đến gần hơn với chiến tranh với Nga.

Romania đổ lỗi cho Nga sau khi một máy bay không người lái rơi xuống một khu chung cư ở thành phố Galati gần biên giới Ukraine hôm 29/5, làm 2 người bị thương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi Romania chia sẻ dữ liệu về vụ việc để phục vụ cho một "cuộc điều tra khách quan", trong khi Đại sứ Nga tại Romania - Vladimir Lipaev, nói không có bằng chứng nào cho thấy máy bay không người lái này xuất phát từ Nga.

"Chúng tôi yêu cầu một cuộc điều tra quốc tế", bà Sosoaca, lãnh đạo đảng đối lập SOS Romania nói. Bà nói thêm rằng "đây chỉ là những giả định" được thổi phồng bởi nỗi sợ hãi chống Nga.

Bà Sosoaca tiếp tục nói rằng EU và NATO đang tìm cách "thúc đẩy Romania tấn công Nga", trong khi những người chỉ trích việc leo thang xung đột lại bị gán mác là gián điệp của Nga.

Bà nói thêm Chính phủ Romania sẽ sử dụng vụ việc này như một cái cớ để tăng chi tiêu quốc phòng. Bà dẫn lời Thủ tướng Ilie Bolojan, người hôm 29/5 đã cam kết đẩy nhanh nỗ lực mua sắm thiết bị chống máy bay không người lái thông qua chương trình Hành động An ninh cho Châu Âu (SAFE) của EU.

Cựu nghị sĩ Sosoaca cho biết, những biện pháp này không được lòng người dân Romania bình thường, những người "không muốn gây chiến với Nga".

Trong chuyến thăm Kazakhstan hôm 29/5, Tổng thống Putin tuyên bố Nga không có ý định tấn công NATO nhưng sẽ "san bằng" bất kỳ quốc gia nào tấn công nước này.

Ông chủ Điện Kremlin cũng chỉ trích Ngoại trưởng Litva Kestutis Budrys, người gần đây đã đề xuất rằng khối NATO do Mỹ dẫn đầu nên chuẩn bị "xâm nhập" vào vùng Kaliningrad, một vùng lãnh thổ tách rời của Nga trên Biển Baltic.

Trong những tháng gần đây, một số máy bay không người lái bị nghi là của Ukraine đã rơi xuống các quốc gia Baltic, khiến Nga cảnh báo các thành viên NATO không nên cho phép Ukraine sử dụng lãnh thổ của họ để tiến hành các cuộc tấn công chống lại Nga.