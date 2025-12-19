Rolls-Royce Spectre bản độ ‘dát vàng’ này có hẳn loa ngoài phát âm thanh khi di chuyển gây tranh cãi

Mansory tiếp tục cho thấy ranh giới của việc độ xe siêu sang gần như không tồn tại khi “ra tay” với Rolls-Royce Spectre, mẫu coupe thuần điện vốn nổi tiếng nhờ sự êm ái và tĩnh lặng. Trên nền tảng một chiếc EV cao cấp bậc nhất, hãng độ Đức không chỉ thay đổi ngoại hình theo hướng phô trương mà còn bổ sung chi tiết gây nhiều tranh cãi: hệ thống loa ngoài nhằm tạo ra âm thanh khi xe vận hành.

Rolls-Royce Spectre được Mansory nâng cấp với loạt chi tiết carbon và mạ vàng. Ảnh: Carscoops

Ngoại thất của chiếc Spectre được Mansory biến hóa theo phong cách quen thuộc với carbon rèn và các chi tiết mạ vàng. Lưới tản nhiệt, cản trước, ốp thân xe hay thậm chí linh vật Spirit of Ecstasy đều được xử lý lại, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa “quá tay” đối với nhiều người. Bộ mâm kích thước lớn sơn vàng đồng bộ càng khiến tổng thể chiếc xe trở nên nổi bật, khó có thể nhầm lẫn với bất kỳ chiếc Rolls-Royce nguyên bản nào.

Bộ mâm kích thước lớn sơn vàng tạo điểm nhấn mạnh cho ngoại hình. Ảnh: Carscoops

Không gian nội thất tiếp tục đi theo triết lý tương tự, với sự kết hợp của da màu sáng, carbon và những đường viền ánh vàng xuất hiện trên nhiều chi tiết. Mansory gần như không thay đổi bố cục khoang lái của Rolls-Royce, nhưng tăng mức độ cá nhân hóa, hướng tới những khách hàng muốn một chiếc Spectre mang dấu ấn “độc bản” rõ rệt hơn là sự tinh tế nguyên gốc.

Nội thất phối da sáng, carbon và các đường viền ánh vàng. Ảnh: Carscoops

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở phía sau xe, nơi Mansory lắp thêm hệ thống loa ngoài. Khác với âm thanh cảnh báo người đi bộ bắt buộc trên các mẫu xe điện, bộ loa này được thiết kế để phát ra tiếng động rõ ràng hơn khi xe di chuyển, mang tính phô diễn nhiều hơn là an toàn. Việc một chiếc Rolls-Royce thuần điện lại được bổ sung âm thanh nhân tạo khiến không ít người đặt câu hỏi về triết lý của bản độ: khi đã chọn EV vì sự yên tĩnh, liệu có cần “làm ồn” theo cách này hay không.

Bản độ không can thiệp vào hệ truyền động điện của Spectre. Ảnh: Carscoops

Về mặt kỹ thuật, Mansory không can thiệp vào hệ truyền động điện của Spectre. Các thông số vận hành, pin và động cơ vẫn giữ nguyên như xe tiêu chuẩn, cho thấy trọng tâm của bản độ nằm ở hình thức và trải nghiệm cảm xúc hơn là hiệu suất.

Với Spectre bản Mansory, hãng độ Đức tiếp tục chia dư luận thành hai luồng rõ rệt: một bên xem đây là đỉnh cao của cá nhân hóa siêu sang, bên còn lại cho rằng chiếc Rolls-Royce điện đã bị đẩy đi quá xa so với tinh thần ban đầu. Dù thích hay không, không thể phủ nhận rằng Mansory vẫn biết cách khiến giới mê xe phải bàn tán mỗi khi một bản độ mới xuất hiện.

Một số hình ảnh khác về Rolls-Royce Spectre độ Mansory: