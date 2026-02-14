Rolls-Royce Phantom có bản khắc laser độc nhất thế giới: Hoạ tiết có thể gây hoa mắt, độ sâu vết khắc dày gần gấp đôi tờ tiền

Nếu bạn nghĩ một chiếc Rolls-Royce Phantom tiêu chuẩn đã là biểu tượng của sự xa xỉ trong thế giới ô tô, thì phiên bản Arabesque mới nhất từ Bespoke Collective của hãng xe Anh Quốc còn đẩy định nghĩa đó lên tầm cao mới. Chỉ có duy nhất một chiếc trên toàn thế giới, được tạo ra theo yêu cầu riêng và điểm nhấn đặc biệt nhất là họa tiết khắc laser siêu mảnh trên nắp capo. Đây là chiếc Phantom đầu tiên trong lịch sử Rolls-Royce được khắc laser như vậy.

Bức tranh trên nắp capo không phải là một hoa văn sơn thông thường hay decal, mà là họa tiết phức tạp được khắc laser trực tiếp vào lớp sơn, lấy cảm hứng từ nghệ thuật Arabesque cùng hình thức kiến trúc Mashrabiya đặc trưng Trung Đông. Họa tiết được thực hiện với độ sâu chỉ khoảng 145–190 micron (khoảng 0,145–0,19 mm), vô cùng tinh xảo và chỉ có thể thấy rõ dưới ánh sáng phù hợp.

Để dễ hình dung, một tờ tiền thông thường dày khoảng 0,1 mm, nghĩa là phần hoạ tiết khắc trên nắp capo chiếc Rolls-Royce Phantom Arabesque này có độ sâu tương đương khoảng 1,5–2 lần độ dày một tờ tiền.

Ngoại thất của chiếc Phantom này là sự kết hợp giữa màu đen bóng và màu bạc, được chia tách bởi coachline sơn tay màu vàng hồng, tạo nên vẻ sang trọng mà vẫn rất hài hòa. Tuy nhiên phần nổi bật nhất vẫn là nắp capo, nơi laser loại bỏ lớp sơn nhẹ nhất để lộ lớp màu tối bên dưới và thổi hồn vào họa tiết mashrabiya.

Bên trong cabin, chủ đề Arabesque tiếp tục xuất hiện với các chi tiết làm bằng gỗ Blackwood và Black Bolivar phức tạp, đồng thời tông màu ghi xám kết hợp cùng da màu đen, tạo cảm giác thanh lịch nhưng đồng nhất với tổng thể ngoài xe. Ngay cả phần trần sao đặc trưng của Rolls-Royce cũng được sắp xếp lại để phản ánh mô-típ trung tâm Arabesque.

Về mặt vận hành, Rolls-Royce Phantom Arabesque vẫn giữ cấu hình của Phantom tiêu chuẩn, là động cơ V12 6,75L tăng áp kép cho công suất khoảng 563 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm, đủ giúp xe tăng tốc từ 0–97 km/h trong khoảng 5 giây. Một thông số ấn tượng với một chiếc sedan siêu sang nặng gần 3 tấn.

Rolls-Royce không công bố giá cụ thể của Phantom Arabesque – điều hãng hiếm khi làm với các đơn đặt hàng bespoke. Nhưng với mức giá khởi điểm của Phantom tiêu chuẩn vốn đã vượt quá 540.000 USD cùng chi phí phát triển kỹ thuật khắc laser đặc biệt này, nhiều chuyên gia dự đoán tổng giá trị của độc nhất này có thể đã tiến sát ngưỡng bảy con số.