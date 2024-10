Rolls Royce “Goldfinger” Phantom có nguyên một thỏi vàng hình ô tô trong xe

Những chiếc xe Rolls Royce đã xuất hiện trong hàng chục bộ phim James Bond, nhưng chiếc Phantom màu vàng cổ điển của Auric Goldfinger là chiếc gây được ấn tượng mạnh mẽ hơn cả. Để kỷ niệm 60 năm phát hành bộ phim Goldfinger, Rolls-Royce đã cho ra đời một phiên bản Phantom đặc biệt với nhiều chi tiết tham chiếu thú vị từ bộ phim.

Chiếc xe của Auric là một mẫu Phantom III Sedanca de Ville sản xuất năm 1937 và lớp sơn vàng đặc trưng đó đã được tái hiện trên phiên bản Phantom Extended trục cơ sở dài hiện đại. Giống như chiếc xe cổ điển, phiên bản Goldfinger mới này kết hợp màu sơn vàng với phần mái và nắp capo màu đen. Bên cạnh đó, các nhà thiết kế còn mô phỏng phong cách của các bánh xe và mâm xe màu đen bạc kiểu cổ điển của mẫu xe cũ trên phiên bản mới. Biểu tượng Spirit of Ecstasy mang lớp mạ vàng 18 carat trong khi lưới tản nhiệt vẫn giữ lớp mạ chrome truyền thống.

Điểm nhấn thực sự của Rolls Royce “Goldfinger” Phantom nằm ở những chi tiết nội thất độc đáo. Thỏi vàng 18 carat được thiết kế theo hình dáng của một chiếc Phantom và đặt trong một ngăn bí mật trên bảng điều khiển, tạo hiệu ứng phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Nội thất của các ngăn để đồ trước sau cũng như hộc để găng tay đều được phủ vàng. Hộc để găng tay còn có khắc câu nói nổi tiếng của Goldfinger về tình yêu với “màu sắc, vẻ lấp lánh và sức nặng thiêng liêng” của vàng: “This is gold Mr. Bond. All my life I’ve been in love with its colour, its brilliance, its divine heaviness".

Các tấm ốp bậc cửa được thiết kế để giống như những thanh vàng, trong khoang hành lý có một cây gậy chơi golf mạ vàng, gợi nhắc đến cây gậy mà Goldfinger sử dụng trong trò chơi với Bond. Thậm chí, bảng số VIN của xe, kết thúc bằng dãy số 007, cũng được chế tác từ vàng 24 carat.

Một số chi tiết thú vị khác bao gồm bản đồ giả của Fort Knox trên bàn picnic với lớp khảm vàng 22 carat, bản đồ vẽ tay trên bảng điều khiển mô tả địa hình đèo Furka, và trần xe sao nhân tạo mô phỏng vị trí của các ngôi sao vào ngày cuối cùng của buổi quay trên đèo vào tháng 7 năm 1964.

Rolls-Royce thậm chí đã tìm cách sở hữu lại biển số AU1 – biển số từng thuộc về Phantom trong bộ phim. Đặc biệt hơn nữa, AU là ký hiệu hóa học của nguyên tố vàng. Giá của mẫu xe độc nhất này chưa được công bố, nhưng thương hiệu cho biết mẫu xe đã được giao đến một nhà sưu tập “có tầm ảnh hưởng” ở Vương quốc Anh.

Theo Carscoops