HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Rolls-Royce Cullinan 5 năm tuổi rao bán lại chưa đến 20 tỷ đồng: 'Rẻ' ngang siêu xe thuần điện Spectre, tiết kiệm nửa giá so với xe mới

Hoàng Dũng
|

Chiếc Rolls-Royce Cullinan đời 2021 bán lại gần như chỉ nửa giá so với một chiếc Cullinan Series II đời mới nhất, nhập khẩu chính hãng.

Một chiếc Rolls-Royce Cullinan đời 2021 đang được rao bán trên thị trường xe cũ với mức giá "chỉ" hơn 19 tỷ đồng, xe đeo biển trắng, odo là 65.000km. Mức giá bán lại này hiện nay chỉ ngang ngửa với một chiếc Rolls-Royce Spectre mới "đập hộp" (18,88 tỷ đồng).

Ở thời điểm những năm 2020-2021, những chiếc Cullinan có mức giá dao động từ 30-40 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí ra biển số). Trong khi đó, mức giá một chiếc Cullinan Series II chính hãng hiện nay dao động khoảng 41,6 tỷ đồng, chưa bao gồm các tuỳ chọn thêm.

Quay trở lại chiếc Rolls-Royce Cullinan rao bán. Ngoại thất xe mang màu sơn đen chủ đạo, không được điểm xuyết thêm đường kẻ coachline hay sơn hai tông màu như thường thấy. Cảm quan màu sơn xe vẫn rất bóng bẩy, các chi tiết kim loại vẫn sáng bóng sau 5 năm xuất xưởng. Bộ mâm theo xe là loại 7 chấu 22 inch sơn tối màu.

Trái ngược vởi bên ngoài xe, khoang nội thất nhuốm màu thời gian chỉ sau 65.000km lăn bánh. Da ghế màu đỏ không còn giữ được độ căng, đã nhăn nhẹ và trở nên bóng nhẵn, đặc biệt là vô lăng cầm lái. Có thể thấy dường như tần suất sử dụng xe của chủ cũ là không hề ít.

Các tiện nghi bên trong nội thất Rolls-Royce Cullinan 2021 bao gồm trần sao rơi, dàn âm thanh Bespoke 18 loa công suất 1.300W, cặp màn hình giải trí gập điện cho hàng ghế sau, vách kính ngăn cách khoang hành lý giúp tối ưu hóa khả năng cách âm cabin. Xe rao bán là cấu hình 5 chỗ ngồi nên không có bệ tỳ tay cố định ở giữa hai ghế sau.

Rolls-Royce Cullinan sử dụng khối động cơ V12 tăng áp kép, dung tích 6,75 lít, công suất đạt 571 mã lực, mô-men xoắn cực đại đạt 850 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp ZF và hệ dẫn động 2 cầu. SUV nặng tới 2,6 tấn có thể đạt vận tốc tối đa 250 km/h.

Một số hình ảnh Rolls-Royce Cullinan 2021 đang được rao bán hơn 19 tỷ đồng:

Công an đề nghị 979 chủ phương tiện sớm nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Tags

Rolls-Royce Cullinan

siêu xe

báo mới

Tin nóng trong ngày

Rolls-Royce

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

01:27
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại