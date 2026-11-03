Rolls-Royce Cullinan 5 năm tuổi rao bán lại chưa đến 20 tỷ đồng: 'Rẻ' ngang siêu xe thuần điện Spectre, tiết kiệm nửa giá so với xe mới

Chiếc Rolls-Royce Cullinan đời 2021 bán lại gần như chỉ nửa giá so với một chiếc Cullinan Series II đời mới nhất, nhập khẩu chính hãng.

Một chiếc Rolls-Royce Cullinan đời 2021 đang được rao bán trên thị trường xe cũ với mức giá "chỉ" hơn 19 tỷ đồng, xe đeo biển trắng, odo là 65.000km. Mức giá bán lại này hiện nay chỉ ngang ngửa với một chiếc Rolls-Royce Spectre mới "đập hộp" (18,88 tỷ đồng).

Ở thời điểm những năm 2020-2021, những chiếc Cullinan có mức giá dao động từ 30-40 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí ra biển số). Trong khi đó, mức giá một chiếc Cullinan Series II chính hãng hiện nay dao động khoảng 41,6 tỷ đồng, chưa bao gồm các tuỳ chọn thêm.

Quay trở lại chiếc Rolls-Royce Cullinan rao bán. Ngoại thất xe mang màu sơn đen chủ đạo, không được điểm xuyết thêm đường kẻ coachline hay sơn hai tông màu như thường thấy. Cảm quan màu sơn xe vẫn rất bóng bẩy, các chi tiết kim loại vẫn sáng bóng sau 5 năm xuất xưởng. Bộ mâm theo xe là loại 7 chấu 22 inch sơn tối màu.

Trái ngược vởi bên ngoài xe, khoang nội thất nhuốm màu thời gian chỉ sau 65.000km lăn bánh. Da ghế màu đỏ không còn giữ được độ căng, đã nhăn nhẹ và trở nên bóng nhẵn, đặc biệt là vô lăng cầm lái. Có thể thấy dường như tần suất sử dụng xe của chủ cũ là không hề ít.

Các tiện nghi bên trong nội thất Rolls-Royce Cullinan 2021 bao gồm trần sao rơi, dàn âm thanh Bespoke 18 loa công suất 1.300W, cặp màn hình giải trí gập điện cho hàng ghế sau, vách kính ngăn cách khoang hành lý giúp tối ưu hóa khả năng cách âm cabin. Xe rao bán là cấu hình 5 chỗ ngồi nên không có bệ tỳ tay cố định ở giữa hai ghế sau.

Rolls-Royce Cullinan sử dụng khối động cơ V12 tăng áp kép, dung tích 6,75 lít, công suất đạt 571 mã lực, mô-men xoắn cực đại đạt 850 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp ZF và hệ dẫn động 2 cầu. SUV nặng tới 2,6 tấn có thể đạt vận tốc tối đa 250 km/h.

Một số hình ảnh Rolls-Royce Cullinan 2021 đang được rao bán hơn 19 tỷ đồng: