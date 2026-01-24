Rời xa khí đốt Nga, châu Âu đón tin buồn nhất trong 5 năm

Ảnh minh họa

Lượng khí đốt tự nhiên trong các kho dự trữ của châu Âu đang sụt giảm với tốc độ nhanh nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, khi thời tiết mùa đông lạnh hơn bình thường làm gia tăng mạnh nhu cầu sưởi ấm trên toàn khu vực.

Theo dữ liệu mới nhất từ Gas Infrastructure Europe tính đến ngày 21/1, các kho chứa khí đốt của Liên minh châu Âu (EU) hiện chỉ còn đầy khoảng 47%. Mức này thấp hơn đáng kể so với trung bình nhiều năm gần đây, làm dấy lên lo ngại châu Âu sẽ phải tăng cường nhập khẩu khí đốt trong mùa hè tới để tái bổ sung dự trữ cho mùa đông năm sau.

Trong tháng 1, mức tiêu thụ khí đốt tại châu Âu đã tăng mạnh do nhiệt độ thấp hơn bình thường trên diện rộng. Theo các ước tính thị trường, tốc độ rút khí từ kho dự trữ hiện đã lên mức nhanh nhất trong 5 năm qua.

Đáng chú ý, lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) được bơm bổ sung vào kho mỗi ngày hiện chỉ bằng chưa tới một nửa so với lượng khí được rút ra. Điều này khiến tồn kho giảm nhanh hơn dự kiến, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết lạnh kéo dài.

Chênh lệch giá giữa mùa đông và mùa hè – yếu tố thường khuyến khích doanh nghiệp tích trữ khí đốt khi giá thấp hiện không đủ hấp dẫn để thúc đẩy hoạt động bơm thêm khí vào kho. Điều này càng làm suy yếu tốc độ tái tích trữ trong giai đoạn nhu cầu cao.

Không chỉ riêng châu Âu chịu tác động của thời tiết lạnh, các đợt không khí cực lạnh từ Bắc Cực cũng ảnh hưởng đến phần lớn bán cầu Bắc, bao gồm cả Mỹ và châu Á. Điều này làm gia tăng nhu cầu năng lượng trên phạm vi toàn cầu và đẩy giá khí đốt quốc tế tăng mạnh trong những tuần gần đây.

Hệ quả là chi phí nhập khẩu LNG trở nên đắt đỏ hơn đối với cả khách hàng châu Âu lẫn châu Á, làm gia tăng cạnh tranh nguồn cung trên thị trường giao ngay.

Tại châu Âu, giá hợp đồng tương lai khí đốt TTF của Hà Lan đã tăng khoảng 30% kể từ đầu tháng 1. Cụ thể, giá đã tăng từ khoảng 34 USD (29 euro) mỗi megawatt-giờ (MWh) vào ngày 2/1 lên 45,40 USD (38,65 euro)/MWh vào ngày 23/1.

Theo ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, nhu cầu sưởi ấm tăng mạnh trong khi nguồn cung linh hoạt suy giảm đang buộc người mua châu Âu phải chấp nhận mức giá cao hơn để đảm bảo nguồn cung khí đốt.

Diễn biến giá và cung – cầu đã khiến tâm lý trên thị trường khí đốt châu Âu thay đổi rõ rệt. Các quỹ đầu tư đang gia tăng đặt cược vào xu hướng giá tăng.

Theo ông Warren Patterson, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại ING, các nhà đầu cơ đã chuyển từ vị thế bán ròng 55,1 terawatt-giờ (TWh) sang vị thế mua ròng 57,7 TWh chỉ trong tuần báo cáo gần nhất. Sự thay đổi này chủ yếu đến từ việc đóng các vị thế bán khống trước đó, đồng thời xuất hiện thêm dòng tiền mới tham gia thị trường theo chiều mua.

Diễn biến này cho thấy thị trường đang ngày càng lo ngại về rủi ro nguồn cung trong ngắn hạn, đặc biệt nếu thời tiết lạnh tiếp tục kéo dài hoặc dòng LNG toàn cầu bị gián đoạn.

Với mức tồn kho hiện thấp hơn trung bình nhiều năm và tốc độ rút kho vẫn cao, châu Âu nhiều khả năng sẽ bước vào mùa hè với nhu cầu nhập khẩu khí đốt lớn hơn để tái lấp đầy kho dự trữ. Điều này có thể duy trì áp lực tăng giá trên thị trường LNG toàn cầu trong những tháng tới, nhất là khi châu Á cũng bước vào giai đoạn cao điểm tiêu thụ điện cho làm mát vào mùa hè.

Theo Oilprice﻿