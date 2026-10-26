Rời Vingroup, cựu ‘nữ tướng’ Lê Thị Thu Thủy hé lộ thú vui ‘điên rồ’

Từng không biết bơi, chưa bao giờ chạy bộ và lần cuối đạp xe là thời cấp 3, bà Lê Thị Thu Thủy vẫn nhận lời thách đố, tập 3 tháng rồi hoàn thành Ironman 70.3 Đà Nẵng năm 2015. Câu chuyện vừa được cựu Chủ tịch HĐQT VinFast kể lại trên trang cá nhân, kèm triết lý: dũng cảm là biết sợ nhưng vẫn làm.

Tối 25/10, bà Lê Thị Thu Thủy, cựu Phó Chủ tịch Vingroup, cựu Tổng giám đốc VinFast toàn cầu, đăng trên Facebook một bài viết hiếm hoi về đời sống thể thao của mình. Đi kèm là loạt ảnh bà thi đấu tại giải ba môn phối hợp Sunset Bay Triathlon trên đảo Tuần Châu (Hạ Long), trong bộ đồ thi đấu hồng sọc đen, đeo số bib 999, khác hẳn hình ảnh quen thuộc trong những bộ vest ở các buổi ra mắt sản phẩm hay lễ ký kết hợp tác.

Bà Thủy ở phần thi đạp xe tại giải Sunset Bay Triathlon, Tuần Châu. Ảnh: FBNV

Nhận lời thách đố khi chưa biết bơi

"Tôi bắt đầu chơi môn Ironman cũng một cách tình cờ do 1 lời thách đố", bà Thủy mở đầu bài viết.

Theo lời kể, ở thời điểm đó bà chưa biết bơi, chưa bao giờ chạy bộ, còn lần cuối cùng đạp xe có lẽ là hồi cấp 3, khi ngày nào cũng đạp hơn chục cây số từ nhà đến trường. Với nền tảng gần như bằng 0 ấy, bà không chọn cự ly ngắn để làm quen mà đăng ký thẳng Ironman 70.3, gồm 1,9km bơi, 90km đạp xe và 21,1km chạy bộ, tổng cộng khoảng 113km. Con số 70.3 chính là tổng quãng đường tính bằng dặm, bằng một nửa cự ly Ironman đầy đủ vốn gồm 3,8km bơi, 180km đạp xe và 42,2km chạy.

"Thông thường mọi người sẽ thử sức ở cự ly ngắn hơn để quen dần và ít nhất họ cũng đã thạo một trong các môn thi", bà viết.

Bài đăng của bà Lê Thị Thu Thủy tối 25/10. Ảnh: FBNV

3 tháng và những lần muốn bỏ cuộc

"Đã chót nhận thử thách rồi thì phải làm bằng được", bà Thủy chia sẻ. Trong 3 tháng, bà cùng lúc tập bơi, tìm mua xe đạp, bắt đầu học chạy, đồng thời tự tìm hiểu luật thi và chế độ dinh dưỡng cho cuộc đua.

Kết quả, bà là một trong số rất ít người Việt hoàn thành trọn vẹn cả 3 môn tại Ironman 70.3 Đà Nẵng mùa đầu tiên, tháng 5/2015. Đó cũng là lần đầu thương hiệu Ironman có mặt tại Việt Nam, cuộc đua diễn ra sáng 10/5/2015 trên bãi biển Đà Nẵng với hơn 1.000 vận động viên đến từ 54 quốc gia.

Hành trình ấy không hề dễ dàng. Bà thừa nhận có những lúc thật sự muốn bỏ cuộc: học bơi mãi không nổi được, không thở được, bơi 20m đã hết hơi, nước mắt nước mũi giàn giụa, để rồi tự hỏi "sao hơn 40 tuổi rồi mà vẫn 'điên' thế này?". Năm đó, bà Thủy 41 tuổi.

"Nhưng cái tính 'điên' và không bao giờ bỏ cuộc này cũng là một phần bản tính của tôi và giúp tôi đạt được nhiều kết quả trong cuộc đời và sự nghiệp", bà viết.

Bài đăng khép lại bằng câu nói mà bà tâm đắc: "Dũng cảm không phải là không biết Sợ - mà biết Sợ nhưng vẫn làm - Và quyết tâm không bỏ cuộc!".

Nụ cười của bà Thủy ở phần thi chạy bộ. Ảnh: FBNV

Từ người về đích đến người ký hợp đồng với Ironman

7 năm sau cuộc đua đầu tiên ở Đà Nẵng, cái tên Ironman lại gắn với bà Thủy, lần này ở một vai trò khác. Ngày 23/7/2022 tại Nha Trang, với cương vị Phó Chủ tịch Vingroup kiêm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu, bà đại diện hãng xe ký thỏa thuận hợp tác toàn cầu với Tập đoàn Ironman. Theo đó, VinFast trở thành đối tác tên (Naming Rights Partner) của chuỗi giải Ironman tại Mỹ từ năm 2022, đồng thời là đối tác danh hiệu của giải vô địch thế giới Ironman và Ironman 70.3 giai đoạn 2022-2025.

Tại lễ ký, bà Thủy cho biết VinFast muốn trở thành một phần trong khoảnh khắc mỗi vận động viên vượt qua những giới hạn tưởng chừng không thể. Tháng 9/2023, VinFast tiếp tục được xác nhận là đối tác danh hiệu của giải vô địch thế giới Ironman cho 2 năm 2024 và 2025.

Đặt cạnh câu chuyện vừa được kể lại, có thể thấy lời phát biểu ấy không chỉ là ngôn ngữ của một bản thông cáo, bởi người đứng ra ký kết cũng là người từng tự mình đi hết 113km với điểm xuất phát gần như bằng 0.

Chương mới sau gần 18 năm ở Vingroup

Sinh năm 1974 tại Bình Định, bà Thủy tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, có bằng MBA của Đại học Quốc tế Nhật Bản và chứng chỉ CFA. Trước khi về Vingroup, bà từng là Phó chủ tịch của Lehman Brothers, phụ trách các thị trường Nhật Bản, Thái Lan, Singapore. Bà gia nhập Vingroup tháng 11/2008 với vai trò Giám đốc tài chính, sau đó lần lượt giữ các vị trí Phó Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc tập đoàn. Năm 2017, bà tham gia xây dựng VinFast từ những ngày đầu, cuối năm 2021 được bổ nhiệm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu, rồi chuyển sang ghế Chủ tịch HĐQT VinFast từ tháng 1/2024. Năm 2013, bà là nữ doanh nhân Việt Nam duy nhất được Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) chọn vào danh sách Lãnh đạo trẻ toàn cầu.

Bà chưa công bố công việc cụ thể sau khi rời Vingroup. Nhưng nếu câu chuyện năm 2015 là một gợi ý, người phụ nữ từng lao thẳng vào cự ly 70.3 khi chưa biết bơi có lẽ sẽ không bắt đầu chương mới bằng những bước thăm dò.

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