Rời Thái Lan trước phán quyết, liệu ông Thaksin có quay về?

Vào ngày 9-9, Tòa án Tối cao Thái Lan dự kiến ra phán quyết liên quan vụ ông Thaksin nằm viện 6 tháng ở phòng VIP riêng trên tầng 14 của Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát để điều trị thay vì thụ án trong tù (năm 2023 - 2024).

Vụ việc đã dấy lên sự chỉ trích từ dư luận, khi nhiều người cáo buộc ông Thaksin giả vờ ốm để tránh phải ngồi tù.

Hiện tại có nhiều đồn đoán về việc liệu ông Thaksin có trở lại Thái Lan để nghe phán quyết của tòa án vào ngày 9-9 hay không. Ông Thaksin rời Thái Lan tối 4-9, sau đó thông báo không thể đáp máy bay xuống Singapore nên chuyển lộ trình bay sang Dubai, đồng thời cam kết sẽ quay về Thái Lan trước ngày 8-9.

Các kịch bản có thể xảy ra

Ông Jade Donavanik, một học giả pháp lý và là trưởng khoa Luật của Trường Cao đẳng Học giả châu Á, nói với tờ Bangkok Post rằng có một số kịch bản hợp lý.

Kịch bản đầu tiên là án tù đã được thực thi. Tòa án có thể xác định rằng bản án đã được thi hành. Nếu vậy, vụ án sẽ được coi là đã khép lại.

Kịch bản thứ 2, án tù chưa được thực thi. Ông Jade lưu ý nếu tòa án thấy bản án chưa được thi hành đúng cách, trọng tâm sẽ chuyển sang việc ông Thaksin còn phải thụ án bao lâu.

Ông Jade nói: "Có thể là một năm trọn vẹn, 6 tháng hoặc một khoảng thời gian khác - điều này sẽ phụ thuộc vào cách diễn giải của tòa án".

Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra mỉm cười với những người ủng hộ khi ông rời Tòa án Hình sự vào ngày 22-8. Ảnh: Bangkok Post

Theo ông Jade, vấn đề mấu chốt là liệu ông Thaksin có cung cấp thông tin gian dối trong đơn xin ân xá hay không.

"Nếu tòa án nhận thấy rằng ông Thaksin đã cung cấp thông tin sai sự thật trong đơn xin ân xá hoàng gia và lệnh ân xá sau đó bị thu hồi, bản án 8 năm ban đầu có thể được khôi phục" – ông Jade giải thích.

Ông Jade tin rằng ông Thaksin chưa thụ án và nếu tòa án đồng ý, ông sẽ phải ngồi tù ít nhất 1 năm. Tuy nhiên, việc có thu hồi ân xá hay không là do Hoàng gia quyết định.

Ông Jade cũng cho rằng ông Thaksin sẽ không thể được khoan hồng thêm, vì ông không còn đủ điều kiện được xét do tuổi già hay bệnh nặng, đặc biệt khi ông vẫn khỏe mạnh, đủ sức khỏe để di chuyển ra nước ngoài.

Ông Jade lưu ý nếu tòa án phán quyết bản án của ông Thaksin không được thi hành đúng cách, các công chức liên quan, bao gồm giám đốc bệnh viện, bác sĩ và y tá, cũng có thể đối mặt với hậu quả pháp lý.

Về tác động chính trị, chuyên gia Jade tin rằng phán quyết của tòa án sẽ không ảnh hưởng lớn đến cục diện chính trị Thái Lan, nhưng có thể gây chấn động mạnh cho đảng Pheu Thai.

Nếu ông Thaksin, người được xem là lãnh đạo tinh thần của đảng, bị yêu cầu quay lại nhà tù vì đã cung cấp thông tin sai trong đơn xin ân xá, điều đó sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đến hình ảnh và sự đoàn kết nội bộ của Pheu Thai.

Một chuyên gia khác là ông Wanwichit Boonprong cảm thấy khả năng ông Thaksin thoát khỏi "vụ án tầng 14" rất thấp và khả năng phải trở lại nhà tù là rất cao, bởi những lời khai mâu thuẫn của các quan chức và nhân viên y tế đã làm suy yếu lập luận của ông Thaksin.