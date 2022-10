Rối rắm đăng ký tài khoản định danh điện tử: Phần mềm quá tệ!

Công an Hà Nội làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân để phục vụ việc cấp tài khoản định danh điện tử - Ảnh: DANH TRỌNG

Công an phường cũng không làm được!

Rất nhiều bạn đọc tiếp tục gửi phản hồi về Tuổi Trẻ Online xoay quanh câu chuyện đăng ký tài khoản định danh điện tử quá phức tạp, phiền toái. Thậm chí, nhiều người đã ra công an phường đăng ký cũng gặp khó khăn, chưa được. Vậy bao giờ Bộ Công an mới khắc phục được việc này?

"Tôi đăng ký định danh mức độ 1 đến nay hơn tuần lễ, chưa nhận được phản hồi. Mà để đăng ký được mức 1 này cũng không dễ khi mà ngay bước đầu tiên quét mã QR đã văng khỏi app.

Riêng mã OTP khi thì không nhận được, khi nhận được thì đã quá hạn (hết thời gian), phải thử tới lui rất nhiều lần. Quét NFC cũng không phải dễ, rồi tới khâu xác thực khuôn mặt cũng tới lui chục bận", bạn đọc Bảy nêu hiện trạng.

Tương tự, bạn đọc Nhân cũng cho biết gặp rất nhiều khó khăn dù đã ra công an phường đăng ký.

"Tôi tự tạo tài khoản định danh mức độ 2, sau đó đến công an phường để cập nhật giấy tờ cá nhân thì phần mềm báo lỗi. Lúc này công an phường cũng không biết xử lý sao. Bó tay!", bạn đọc Nhân viết

Nêu một thực tế khác, bạn đọc Hiền cho rằng việc khai báo quá rườm rà, không khoa học. Bạn đọc Hiền đặt vấn đề: Tại sao khi làm căn cước công dân (CCCD) mới gắn chip đã lăn tay, chụp hình rồi mà khi đi đăng ký định danh điện tử mức 2 lại phải lăn tay, chụp hình nữa?

Và theo bạn Hiền, đáng lẽ Bộ Công an chỉ cần nhập thông tin về BHYT, giấy phép lái xe, đăng ký xe… là được rồi.

"Người dân rất ngại khi đến công an đăng ký định danh mức 2 do tốn quá nhiều thời gian lấy số và chờ đợi. Do vậy Bộ Công an nên giảm thủ tục chụp hình và lăn tay vì dữ liệu đã lưu trên hệ thống rồi", bạn đọc Hiền đề xuất.

Cần làm lại phần mềm

Hà Nội yêu cầu tích cực tổ chức cấp căn cước công dân gắn chip và xác thực định danh điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức... - Ảnh: PHẠM TUẤN

Đánh giá thêm về chất lượng của phần mềm khai báo, bạn đọc Minh Phương cho rằng công nghệ chưa ổn. Số hóa mà không bớt được thao tác nào, còn thêm việc so với làm thủ công là yếu kém.

Và bạn đọc Phương đặt vấn đề: Sau này khi kho dữ liệu đầy đủ, hàng chục triệu yêu cầu truy xuất, xác thực thông tin mỗi ngày thì không biết hệ thống vận hành như thế nào, vẫn phải có cán bộ ngồi sau máy để phê duyệt hay sao?

Thử tưởng tượng đến giờ vào phòng thi, check-in lên máy bay, nộp hồ sơ tuyển sinh thời gian tính bằng phút mà hệ thống treo thế này thì sao?

Cùng chung quan điểm, bạn đọc Minh Tâm cũng nêu và đề xuất: VNeID là ứng dụng thiết thực và hữu ích, đề nghị Bộ Công an phát triển xử lý tốt, toàn diện, hoàn hảo, mở rộng băng thông, tăng cường nhân lực xử lý data, để toàn dân cài đặt ứng dụng tiện ích này và khai báo thực hiện nhanh không bị chậm, bị lỗi.

Ngoài ra, Bộ Công an nên có văn bản thông báo chính thức đến tất cả các đơn vị công an cấp tỉnh, TP, quận, huyện, xã... cho phép ứng dụng VNeID lưu hành thay thế CCCD.

"Bởi vì hiện nay VNeID chỉ là thông tin cho phép áp dụng qua kênh công luận, còn chính thức ứng dụng trong xã hội thì các đơn vị chuyên ngành công an an ninh chưa chấp nhận vì chưa có thông báo chính thức từ Bộ Công an", bạn đọc Minh Tâm hiến kế thêm.