Rơi nước mắt trước gia cảnh khó khăn của Phó Công an xã hy sinh khi làm nhiệm vụ

Ngày 11/7, Công an tỉnh Khánh Hoà cho biết, ngày 10/7 vừa qua, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã kí quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với Thượng uý Hoàng Văn Yên (Phó trưởng Công an xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa).



Đại uý Hoàng Văn Yên đã hy sinh dũng cảm trong khi làm nhiệm vụ vào ngày 9/7.

Theo thông tin ban đầu, ngày 25/6, Công an xã Khánh Thành thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn xã. Lực lượng Công an phát hiện Cao Thị Thanh Nh (SN 2007, trú xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh) điều khiển xe máy không có biển kiểm soát. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện vi phạm đưa về xã để xử lý theo quy định pháp luật.

Đại uý Hoàng Văn Yên

Ngày 9/7, Hồ Minh Đạt (SN 2002, trú xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh) - người yêu của Nh và là 1 người khuyết tật câm, điếc - đã lén lút đến nhà tạm giữ xã Khánh Thành trộm chiếc xe máy của Nh, là tang vật vi phạm nêu trên rồi điều khiển về nhà.

Lúc này, Đại uý Yên cùng 2 chiến sĩ khác đến nhà Đạt xác minh, truy thu xe máy tang vật và đưa về Công an xã Khánh Thành.

Nghi can Hồ Minh Đạt

Trên đường đưa phương tiện vi phạm về trụ sở Công an xã Khánh Thành, Đạt dùng 1 xe máy bám theo. Khi lực lượng chức năng đến gần trạm y tế xã Khánh Thành, Đạt tiếp cận và dùng dao nhọn đâm vào người Thượng uý Yên. Sau khi gây án, Đạt lấy xe rời khỏi hiện trường, bỏ trốn ở nhà người thân đến sáng 10/7 thì bị bắt.

Gia cảnh khó khăn

Đại tá Lê Quang Thanh, Trưởng Công an huyện Khánh Vĩnh, cho biết gia đình Đại uý Hoàng Văn Yên di cư từ tỉnh Cao Bằng đến huyện miền núi Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hoà) lập nghiệp từ cách đây gần 30 năm. Cả gia đình mưu sinh bằng nghề nông.

Năm 2010, Đại uý Yên được tuyển dụng vào công an được đào tạo từ Trung cấp đến Đại học An ninh nhân dân, chuyên ngành điều tra tội phạm. Ra trường, Đại uý Yên làm việc tại Đội Tổng hợp, Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Khánh Vĩnh trong nhiều năm liền.

Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa động viên, chia sẻ nỗi đau với mẹ Đại úy Hoàng Văn Yên.

Đến cuối năm 2019, Đại uý Yên được điều động, bổ nhiệm chức danh Phó trưởng Công an xã Khánh Thành.

"Đại úy Hoàng Văn Yên luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao bằng nhiều hành động cụ thể, được đồng đội tin yêu, người dân cảm phục.

Đồng chí hy sinh khi gia cảnh còn nhiều khó khăn. Cha anh lâm bệnh qua đời từ năm 2017, người mẹ là bà Luân Thị Hồi đã gần 75 tuổi, trong khi người vợ trẻ là Nguyễn Thị Huyền chưa có việc làm. Con trai của anh chị cũng chỉ mới 4 tuổi", Công an huyện Khánh Vĩnh cho biết.

Theo các đồng đội, căn nhà nơi gia đình anh sinh sống ở thôn Bắc Sông Giang (xã Khánh Trung) cũng mới được Công an tỉnh Khánh Hoà hỗ trợ xây dựng từ quỹ của chương trình "Nghĩa tình đồng đội" cách đây hai năm.

Trong ngày 10/7, Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh, đã đến viếng hương hoa, động viên, chia sẻ nỗi đau của người thân và gia đình Đại uý Yên.

