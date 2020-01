Rời khỏi Hoàng gia, vợ chồng Hoàng tử Harry kiếm sống thế nào?

Theo báo Anh Telegraph, gia đình vợ chồng Công tước xứ Sussex đều là những người giàu có. Giới quan sát đánh giá động thái giải thoát mình khỏi gánh nặng nghĩa vụ hoàng gia có thể đem lại nhiều nguồn lợi cho cặp đôi.



Từ bỏ tước hiệu và nghĩa vụ, hai vợ chồng Hoàng tử Harry cũng sẽ không được hưởng Quỹ trợ cấp Hoàng gia (Sovereign Grant). Tuy nhiên, theo trang web chính thức của cặp đôi, số tiền này chỉ chiếm 5% thu nhập của họ. Bên cạnh đó, khoản trợ cấp này – thực chất là lương chi trả cho các nghĩa vụ hoàng gia – bị coi là hạn chế cơ hội tài chính cá nhân của hai người.

Khối tài sản của cặp đôi Công tước xứ Sussex

Tài sản cá nhân của Hoàng tử Harry nhiều gấp 10 lần tài sản của vợ. Công tước xứ Sussex đang sở hữu khoảng 30 triệu bảng, trong khi Công nương có khoảng 3,8 triệu bảng.

95% thu nhập của cặp đôi lấy từ Quỹ Công tước xứ Cornwall, với số tiền lên tới 2,3 triệu bảng/năm. Quỹ Công tước xứ Cornwall là tài sản tư nhân, được thành lập bởi Vua Edward III từ năm 1337. Hiện tại, Thái tử Charles là người trông nom toàn bộ gia sản này và trong tương lai, trách nhiệm này sẽ thuộc về người thừa kế của ông, Hoàng tử William.

Hoàng tử Harry và anh trai cũng thừa kế 13 triệu bảng được mẹ là Công nương Diana để lại sau khi qua đời. Theo đài BBC, Hoàng tử Harry cũng được Hoàng thái hậu Elizabeth để lại hàng triệu bảng.

Trong khi đó, Công nương Meghan cũng được cho là kiếm được 50.000 USD (38.300 bảng Anh) với mỗi tập phim truyền hình nổi tiếng “Suits”.

Rời khỏi Hoàng tộc, vợ chồng Hoàng tử Harry kiếm tiền ra sao?

Theo giới bình luận hoàng gia, cặp đôi có thể sẽ ký kết các thỏa thuận xuất bản sách và tham gia các buổi nói chuyện, diễn thuyết để kiếm thêm thu nhập. Trong khi đó, các chi phí khác như bảo đảm an ninh cá nhân cho hai vợ chồng Hoàng tử Harry vẫn sẽ phụ thuộc vào người nộp thuế ở Anh.

Cựu nhân viên an ninh hoàng gia đang làm Giám đốc điều hành Công ty đào tạo và bảo vệ Trojan trụ sở tại London cho biết đội ngũ an ninh bảo vệ cặp đôi thuộc một đơn vị chuyên trách trong lực lượng cảnh sát Anh: “Cặp đôi không thể tự quyết định việc có nhận được sự bảo vệ hay không”.

Mặc dù Hoàng tử Harry chưa bao giờ có một công việc thực sự nào ngoài nhiệm vụ trong quân đội nhưng theo dự đoán của giới chuyên gia, sẽ không quá khó đối với cặp đôi nếu họ muốn kiếm được một công việc với mức lương lên tới hàng triệu USD.

“Có thể dễ dàng so sánh họ với cựu tổng thống. Hãy nhìn cựu Tổng thống Barack Obama và phu nhân Michelle Obama, cũng như cách họ kiếm tiền. Lý do tôi đem ra so sánh là hai cặp đôi vốn dĩ là bạn và họ ngang hàng về mức độ nổi tiếng”, bình luận gia Kristen Meinzer lý giải.

Về nữ diễn viên Meghan, bà Meinzer khuyên các người hâm mộ không nên quá hy vọng về một viễn cảnh thần tượng sẽ sớm quay trở lại màn ảnh nhỏ.

“Tôi không chắc đây là thời điểm thích hợp cho cô ấy. Những gì cô ấy thể hiện gần đây thường là những hoạt động liên quan đến ngoại giao, môi trường, mong muốn tạo ra một thế giới bình đẳng… và đó là những mong ước bạn không thể hoàn thành thông qua diễn xuất”.