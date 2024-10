Rời "ghế nóng" chỉ 2 ngày trước Đại hội cổ đông, bị nhà đầu tư "hỏi khó", nguyên CEO Coteccons nói gì?

Tái cấu trúc để hướng đến những mục tiêu lớn hơn

Sáng 19/10, CTCP Xây dựng Coteccons (Mã: CTD) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, niên độ 2024 - 2025. Sau phần phát biểu của đại diện lãnh đạo doanh nghiệp gồm ông Bolat Duisenov (Chủ tịch HĐQT), bà Nguyễn Trình Thuỳ Trang (Phó TGĐ khối vận hành), ông Trần Ngọc Hải (Phó TGĐ khối Thương Mại - Kỹ thuật) là phần đối thoại trực tiếp với cổ đông của ban lãnh đạo công ty.

Rời vị trí TGĐ, ông Lâm hiên đảm nhận vai trò Phó Tổng Giám đốc Coteccons kiêm Tổng Giám đốc của CTD Business Unit 01.

Lúc này, một cổ đông nêu câu hỏi về việc ông Võ Hoàng Lâm rời vị trí CEO ngay trước thềm Đại hội cổ đông và liệu đây có phải tiếp tục là một cuộc biến động thượng tầng tiếp theo tại CTD.

Đáp lại câu hỏi liệu có phải vì ông Lâm không hoàn thành kế hoạch kinh doanh nên mới phải rời "ghế nóng", vị Phó TGĐ chia sẻ: " Kết quả kinh doanh 2024, chúng tôi đạt hơn 21.000 tỷ đồng doanh thu, vượt chỉ tiêu hơn 21% so với kế hoạch ban đầu. Nếu so sánh với kế hoạch điều chỉnh thì cũng đã cao hơn 5%. Các dự án FDI lớn đổ vào Việt Nam và các dự án BĐS lớn trong nước thì đều do CTD thực hiện. Điều đó đã nói lên là công ty có đạt kế hoạch, mục tiêu hay không ".

Ông Lâm cho biết, sự thay đổi về chức vụ của mình hoàn toàn nằm trong kế hoạch tái cơ cấu của công ty, nhằm đẩy mạnh việc đa dạng hoá nguồn thu cũng như hướng tới trở thành một Industry Leader ngành xây dựng.

" Và tôi cho đó là sự điều chỉnh, là những kế hoạch phù hợp cho CTD trong năm 2025-2029 ". Ông Lâm nhấn mạnh thêm " Đây là sự điều động hoàn toàn vì kế hoạch kinh doanh mà thôi".

Lãnh đạo CTD đối thoại với cổ đông.

Duy trì tốc độ linh dương, tăng trưởng kép giữ mức 20-30% trong 5 năm tới

Điểm lại kết quả kinh doanh năm 2024, ông Trần Ngọc Hải nêu ra một con số chưa từng có trong lịch sử Coteccons. Đó là tính theo đầu người, mỗi kỹ sư của CTD đã đem về 13,2 tỷ đồng doanh thu/ năm.

Cập nhật về tình hình kinh doanh quý I niên độ 2024 - 2025, vị này cho biết doanh thu ước đạt khoảng 4.708 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Doanh thu ký mới đạt khoảng 8.559 tỷ, trong đó gần 69% đến từ repeat sale.

Niên độ 2024 - 2025 (1/7/2024 - 30/6/2025), Coteccons xây dựng kế hoạch doanh thu thuần 25.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 430 tỷ; tăng lần lượt 19% và 3% so với niên độ trước đó.

Ông Bolat nói công ty sẽ tiếp tục tăng trưởng kép 20-30%/ năm.

Nói về vấn đề nợ xấu, ông Hải cho hay năm 2025, Coteccons dự kiến không tăng giá trị trích lập dự phòng và nợ xấu. Ngoài ra, doanh nghiệp dự báo có thể thu hồi 100 tỷ đồng từ việc trích lập dự phòng nợ xấu trước đó.

HĐQT cũng nhấn mạnh vào kế hoạch đa dạng hoá nguồn thu, biến mảng hạ tầng - đầu tư công thành một nguồn thu lớn của CTD trong tương lai gần. Ngoài ra, công ty sẽ có nhiều bước đi chậm mà chắc cũng như mạnh mẽ hơn để tiến ra thị trường quốc tế và các ngành kinh doanh mới, đóng góp lớn vào sự tăng trưởng ở cả doanh thu và lợi nhuận.

Chủ tịch HĐQT CTD Bolat Duisenov trong phiên phát biểu khai mạc buổi Đại hội cổ đông cũng cho biết, doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng kép 20-30% trong vòng 4-5 tới. Ngay sau đại dịch Covid-19 năm 2021, khi đối mặt với loạt khó khăn nội tại và tác động ngoại cảnh, CTD đã nhanh chóng vươn mình rực rỡ vào năm 2022-203. Đó có thể coi là sự bứt tốc nhưng để duy trì phong độ linh dương với chúng tôi là không dễ dàng.

Ông Bolat nói ngành xây dựng tăng trưởng chỉ 7-8% trong khi CTD tăng trưởng hơn 30%. Diều đó chứng tỏ sức phát triển và sự khác biệt của công ty. "Tất nhiên chúng tôi vẫn không dễ để liên tục tăng trưởng cao như trung bình 30 năm qua là khoảng trên 30% nhưng với mục tiêu trở thành Industry Leader thì tôi tin chúng tôi sẽ làm được ", ông Bolat nói thêm.

Ông Hải nhận định năm 2025, CTD sẽ không phát sinh thêm nợ xấu

Tiếp tục phát triển các giá trị lõi để nâng tầm doanh nghiệp

Cũng trong phiên thảo luận của Đại hội cổ đông, bà Nguyễn Trình Thuỳ Trang giới thiệu 4 giá trị lõi của CTD là: Đồng chí hướng; doanh nghiệp B&B-B&C, Human Heart (doanh nghiệp nhân văn), Global Company (công ty toàn cầu).

Để thực hiện tốt các giá trị này, CTD xác định lấy con người làm trọng tâm. Bên cạnh chỉ số về doanh thu trên đầu người, CTD cũng chú trọng vào xây dựng chỉ số hạnh phúc và chỉ số phát triển cá nhân cho từng cán bộ công nhân viên.

"Và chúng tôi hy vọng Đại hội cổ đông năm sau sẽ có những con số ấn tượng để chia sẻ với mọi người".

Bà Trang cũng chia sẻ một con số ấn tượng trong năm 2024 là hơn 42 triệu giờ lao động an toàn. Để có được kết quả này, CTD đã rất trú trọng đào tạo kỹ năng an toàn lao động cho đội ngũ công nhân của mình cũng như của đối tác, nhà thầu phụ.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đầu tư rất nhiều thiết bị để rà soát an toàn như: Phát hiện công nhân không mang giày bảo hộ, phát hiện người không đội mũ bảo hiểm lao động, phát hiện người té ngã...

Trong tầm nhìn dài hạn, CTD hướng tới việc tiếp tục xây dựng văn hoá, đào tạo - thu hút nguồn nhân tài, xây dựng các kế hoạch kinh doanh hướng đến tính bền vững, đa dạng hoá nguồn thu... Mới đây, doanh nghiệp cũng được FiinRatings nâng mức đánh giá tín nhiệm tài chính lên mức BBB+ và là mức cao nhất một công ty xây dựng đã đạt được. Đây tiếp tục là một nền tảng tốt để CTD đi tiếp những kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới và trước mắt là hoàn thành mục tiêu năm 2025.