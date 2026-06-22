Rời biệt thự đi đóng vai phụ, tài tử không vợ con và di nguyện gửi Cổ Thiên Lạc

Sở hữu gia thế giàu có nhưng cố tài tử Tăng Vỹ Quyền chọn cuộc sống không vợ con, cả đời đóng vai phụ TVB và để lại di nguyện cuối đời đầy xúc động gửi Cổ Thiên Lạc.

Tăng Vỹ Quyền được cho là xuất thân trong gia đình giàu có. Ông nội từng là doanh nhân có tiếng ở khu vực Nam Dương, cha kinh doanh vải vóc, gia đình sống trong biệt thự lớn và có người giúp việc. Từ nhỏ, ông đã được kỳ vọng sẽ đi du học, sau đó trở về kế thừa sản nghiệp.

Tuy nhiên, Tăng Vỹ Quyền lại chọn con đường diễn xuất. Quyết định này từng khiến gia đình phản đối dữ dội, nhất là trong bối cảnh Hong Kong thập niên 1980, nghề diễn viên chưa được nhìn nhận hào nhoáng như hiện nay. Với nhiều người, vào showbiz khi đó là lựa chọn của những người phải kiếm sống bằng mọi giá.

Tăng Vỹ Quyền xuất thân trong gia đình giàu có nhưng lại chọn con đường diễn xuất. (Ảnh: Sohu)

Mẹ của Tăng Vỹ Quyền được cho là người hiếm hoi ủng hộ ông. Bà từng nói mỗi người đều có ước mơ riêng và không nên vì áp lực gia đình mà từ bỏ điều mình yêu thích. Nhờ sự động viên ấy, Tăng Vỹ Quyền bước vào làng giải trí, bắt đầu hành trình nhiều thăng trầm.

Thực tế, ông không phải chưa từng nổi tiếng. Khi mới vào nghề, Tăng Vỹ Quyền từng được chú ý với vai Trác Nhất Hàng trong Bạch Phát Ma Nữ Truyện. Tuy nhiên, vì muốn thử sức với nhiều dạng vai hơn, ông rời ATV để sang TVB. Từ đây, sự nghiệp của ông rẽ sang hướng khác: không còn thường xuyên đóng chính, mà chủ yếu đảm nhận vai phụ.

Dù vậy, Tăng Vỹ Quyền không xem đó là thất bại. Trong các phim như Cỗ Máy Thời Gian, Đại Đường Song Long Truyện, Phi Hổ, ông vẫn để lại ấn tượng bằng lối diễn chắc tay. Có khi ông vào vai người quyền lực, mưu mô; có lúc lại hóa thân thành kẻ nhỏ bé, cam chịu hoặc phản diện đáng nhớ.

Tình bạn với Cổ Thiên Lạc và lựa chọn cuối đời

Điều khiến câu chuyện của Tăng Vỹ Quyền được nhắc lại nhiều là mối quan hệ với Cổ Thiên Lạc. Hai người quen biết trong quá trình làm phim, sau đó trở thành bạn bè thân thiết. Điểm chung giữa họ không chỉ nằm ở nghề diễn, mà còn ở sự quan tâm dành cho các hoạt động thiện nguyện.

Cổ Thiên Lạc nhiều năm qua nổi tiếng là nghệ sĩ tích cực làm từ thiện, đặc biệt với các dự án xây trường học. Tăng Vỹ Quyền cũng được mô tả là người yêu động vật, thường tham gia cứu trợ chó mèo bị bỏ rơi và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Điều khiến câu chuyện của Tăng Vỹ Quyền được nhắc lại nhiều là mối quan hệ với Cổ Thiên Lạc. (Ảnh: Sohu)

Theo bài viết, vì không lập gia đình, không có con cái, Tăng Vỹ Quyền từng nói rằng sau này nếu mình qua đời, ông sẽ giao tài sản cho Cổ Thiên Lạc để bạn thay mình tiếp tục làm thiện nguyện. Khi ấy, Cổ Thiên Lạc chỉ xem đó là lời nói vui, không ngờ đây lại là tâm nguyện thật sự của bạn mình.

Những năm cuối đời, Tăng Vỹ Quyền mắc bệnh nặng. Ban đầu, ông phát hiện phổi có vấn đề nhưng không quá chú ý. Khi bệnh chuyển biến nghiêm trọng, việc điều trị trở nên khó khăn. Thay vì dành toàn bộ thời gian trong bệnh viện, ông vẫn cố gắng tham gia những hoạt động ý nghĩa trong khả năng của mình.

Có thông tin cho rằng trước khi qua đời không lâu, ông vẫn được bắt gặp cứu giúp động vật nhỏ bên đường. Hình ảnh ấy khiến nhiều người xúc động, bởi phía sau một diễn viên phụ quen mặt là một con người âm thầm sống tử tế.

Nửa đời làm vai phụ, Tăng Vỹ Quyền vẫn kiên trì với nghề, rồi dùng những năm tháng cuối cùng để theo đuổi điều mình tin là có giá trị. (Ảnh: Sohu)

Tăng Vỹ Quyền không có hào quang rực rỡ như nhiều ngôi sao cùng thời. Ông cũng không chọn cuộc sống phô trương dù được cho là có gia thế giàu có. Nửa đời làm vai phụ, ông vẫn kiên trì với nghề, rồi dùng những năm tháng cuối cùng để theo đuổi điều mình tin là có giá trị.

Nửa đời gắn bó với những vai phụ, Tăng Vỹ Quyền không sở hữu hào quang rực rỡ như nhiều ngôi sao cùng thời, nhưng sự tận tâm với nghề và những hoạt động thiện nguyện ông theo đuổi vẫn khiến tên tuổi của nam diễn viên được nhiều khán giả nhớ đến sau khi qua đời.