Các binh sĩ Lục quân Hoa Kỳ tham gia bài tập Chăm sóc thương vong chiến đấu chiến thuật.

Cơ quan Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến Hoa Kỳ (DARPA) đang thử nghiệm một khái niệm robot y tế mới có thể di chuyển bên trong cơ thể người để xác định vết thương và áp dụng biện pháp cầm máu cứu mạng.

Hệ thống này có tên Medics Autonomously Stopping Hemorrhage (MASH), sử dụng trí tuệ nhân tạo để điều khiển các cảm biến tiên tiến, tự động tìm vị trí chảy máu và đưa vào vật liệu đông máu, hỗ trợ quá trình chữa lành.

Trong ứng dụng thực tế, đội ngũ y tế sẽ tạo một vết rạch nhỏ ở phần thân binh sĩ, cho phép MASH triển khai các thành phần robot bên trong để tạm thời khâu lại những tổn thương nghiêm trọng.

DARPA nhấn mạnh rằng dự án không nhằm tạo ra robot hoàn toàn mới, mà tập trung vào việc nâng cấp các công cụ y tế đã được chứng minh hiệu quả trong chiến đấu bằng công nghệ thông minh và khả năng tự động hóa.

Trung tá Adam Willis, Giám đốc Chương trình thuộc Văn phòng Công nghệ Sinh học DARPA, cho biết: “Chúng tôi đang cố gắng khiến những robot hiện có trở nên thông minh hơn, với cảm biến mới, để tìm và ngăn chảy máu. Chúng tôi rất cởi mở, và nhiều người đã mang ý tưởng đến với chúng tôi, đó chính là điều chúng tôi muốn thực hiện.”

Sơ đồ minh họa các ứng dụng khác nhau của công cụ MASH.

Lộ trình 3 năm và triển vọng chiến trường

DARPA đã lên kế hoạch phát triển MASH trong hai giai đoạn kéo dài 3 năm.

Giai đoạn 1, bắt đầu từ mùa hè năm 2026, tập trung vào phát triển kỹ thuật, bao gồm cải thiện khả năng xác định vị trí vết thương và hình thành cục máu đông nhân tạo.

Sau 24 tháng, các nhà nghiên cứu kỳ vọng MASH có thể tự động nhận diện tình trạng chảy máu và xác định chính xác vết thương trên binh sĩ.

Giai đoạn 2 sẽ tối ưu hóa hệ thống và chuẩn bị cho khả năng triển khai thực tế trên chiến trường trong vòng 12 tháng tiếp theo.

Willis nhấn mạnh: “Họ phải kết hợp tất cả lại để tìm ra chỗ chảy máu, sau đó định vị robot đúng vị trí và ngăn chảy máu, tất cả chỉ với một thiết bị và một khả năng duy nhất.”

Công nghệ này hứa hẹn mang lại sự hỗ trợ quan trọng cho lực lượng quân y trên chiến trường, khi binh sĩ bị thương có thể được cứu sống ngay tại chỗ trước khi được đưa đến bệnh viện. Hệ thống MASH kết hợp AI, tích hợp dữ liệu và hỗ trợ y tế tại hiện trường, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc y tế trong điều kiện chiến đấu khắc nghiệt.

Phát triển MASH được coi là bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng robot và trí tuệ nhân tạo vào y học quân sự, mở ra triển vọng giảm thiểu thương vong và tăng khả năng sống sót cho binh sĩ trong các tình huống nguy hiểm.