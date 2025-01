Robot Trung Quốc nhảy múa điêu luyện mừng năm mới Ất Tỵ khiến dân mạng quốc tế trầm trồ

Màn trình diễn múa dân gian Yangge do robot thực hiện tại Gala Lễ hội mùa xuân năm Ất Tỵ đã gây ấn tượng mạnh với người dùng mạng xã hội nước ngoài. Tiết mục kết hợp di sản văn hóa với công nghệ tiên tiến, tạo nên sức hút đặc biệt.

Trong tiết mục do đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu dàn dựng, 16 robot do công ty robot Unitree của Trung Quốc sản xuất, mặc áo khoác bông in hoa văn phong cách Đông Bắc, đã cùng biểu diễn với các vũ công đến từ Học viện Nghệ thuật Tân Cương. Các robot hình người không chỉ uyển chuyển xoay eo, bắt chước động tác đá chân của con người mà còn xoay khăn tay với độ linh hoạt đáng kinh ngạc.

Robot hình người Trung Quốc nhảy múa ấn tượng tại Gala Lễ hội mùa xuân - Nguồn: Weibo

Màn trình diễn sáng tạo này đã gây ấn tượng với nhiều cư dân mạng trên các nền tảng mạng xã hội nước ngoài như Reddit và X. Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên và thích thú trước khả năng nhảy múa điêu luyện của robot.

"Thật sự rất ấn tượng" , một cư dân mạng bình luận trên Reddit. "Cách robot xoay khăn tay thực sự đáng kinh ngạc" , một người khác đăng tải. "Tôi thực sự nghĩ rằng nó khá tuyệt. Càng tích hợp công nghệ vào cuộc sống, mọi người càng dễ dàng đón nhận nó", một người khác cho biết.

Trên mạng xã hội X, nhiều người dùng cũng bày tỏ sự ấn tượng trước sự phát triển của công nghệ robot Trung Quốc. "Robot Optimus của Elon Musk đi bộ như một người già vừa phẫu thuật hông vậy, trong khi robot hình người của Trung Quốc nhảy múa như gà con mùa xuân vậy", một cư dân mạng đăng tải trên X.

Robot của Trung Quốc kết hợp nhiều công nghệ để có những chuyển động mượt mà - Ảnh: Weibo

Được biết, robot biểu diễn trong Gala Lễ hội mùa xuân là Unitree H1, một sản phẩm robot hình người của công ty Unitree. Công ty này cho biết robot sử dụng công nghệ điều khiển chuyển động toàn thân dựa trên AI, có khả năng đạt mô-men xoắn khớp tối đa 360 N·m. Kết hợp với công nghệ nhận thức độ sâu toàn cảnh 360 độ, chúng có thể nắm bắt chính xác mọi chuyển động xung quanh. Hơn nữa, thông qua các thuật toán AI tiên tiến, chúng có thể "hiểu" âm nhạc một cách hoàn hảo và có thể điều chỉnh chuyển động theo thời gian thực.

Công nghệ định vị và điều hướng SLAM laser 3D độ chính xác cao cũng cho phép robot xác định vị trí chính xác ngay cả trong môi trường sân khấu phức tạp.

Unitree cho biết họ đặt tên cho mẫu robot này là "Phục Hy", đồng âm với tên một vị tổ tiên thần thoại của dân tộc Trung Hoa, tượng trưng cho những điều tốt đẹp mà công nghệ mang lại.