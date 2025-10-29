Công ty công nghệ AgiBot ở Thượng Hải vừa công bố video về robot cao 1,7 m biết nói chuyện, biểu cảm, di chuyển uyển chuyển, thậm chí biểu diễn một điệu nhảy.

Robot có thể giao tiếp bằng giọng nói tự nhiên và phản ứng theo thời gian thực, mang đến cảm giác như đang trò chuyện với một người thật.

Từ cọ rửa bồn cầu, pha trà, dọn phòng khách sạn đến chơi đàn piano hay đàn tam thập lục, khả năng của những "người máy đa năng" này cho thấy trí tuệ nhân tạo đang được phát triển lên một tầm cao khó tin.

Robot chơi đàn piano

Một mẫu robot khác là Zerith H1 - được thiết kế đặc biệt cho ngành khách sạn - đã gây bão tại Diễn đàn Đông Hồ 2025 ở Vũ Hán khi trình diễn hàng loạt kỹ năng: vệ sinh vòi sen, hút bụi, bổ sung tiện nghi phòng, phục vụ trà, giao hàng và thậm chí tư vấn y tế.

Robot cọ rửa bồn cầu



