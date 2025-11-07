Robot Trung Quốc đi lại mượt mà, bị nghi do người thật "hóa trang": Đoạn video hé lộ sự thật chấn động

Robot hình người IRON của XPeng (Trung Quốc) đã tạo ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn của Trung Quốc. Sản phẩm mới đã xuất hiện tại Tech Day, sự kiện được kỳ vọng sẽ là một ngày hội của cộng đồng công nghệ.

Robot đi lại mượt mà như người mẫu

Trên sân khấu ngày 5/11, Chủ tịch XPeng Motors, He Xiaopeng đã giới thiệu một robot nữ có thể hoàn thành một loạt các động tác "sàn catwalk" một cách mượt mà như một người mẫu chuyên nghiệp. Nó có thể thực hiện các động tác chẳng hạn như uốn cong đầu gối, vung tay và đi nhón chân.

Tuy nhiên, chính các động tác uyển chuyển này lại khiến nhiều người nghi ngờ. Một nhóm không ít người đặt ra câu hỏi: “Liệu có phải người thật đang trốn ở bên trong hay không?”. Ngay lập tức, giá cổ phiếu XPeng tại Mỹ giảm gần 4%.

Một số người đã phóng to ảnh chụp màn hình từ video và nói: "Đường viền tai trông rất thật, chắc hẳn là người thật". Những người khác lại cho rằng "phần mông dường như có sự co thắt cơ khi di chuyển, robot không thể làm điều đó một cách tự nhiên như vậy". Thậm chí, có người còn tìm lại video robot của XPeng mà không mặc đồ bảo hộ và phàn nàn: "Trước đây nó đi khập khiễng, nhưng giờ đột nhiên lại uyển chuyển như lụa, rõ ràng là họ đã thay đổi, đây là do người diễn".

Những nghi ngờ này, tuy có vẻ vô lý, nhưng hoàn toàn dễ hiểu. Xét cho cùng, những robot hình người mà chúng ta từng thấy trước đây hoặc có khớp nối hở, hoặc di chuyển khá cứng nhắc. Sự xuất hiện đột ngột của một robot với các chi tiết tỉ mỉ, đi catwalk vững chắc hơn cả người mẫu thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của nhiều người.

Sự thật được phơi bày

Đứng trước những nghi ngờ này, phía Xiaopeng đã lên tiếng “giải oan” cho chính mình. Ngày hôm sau, họ đã phát hành một video quay không chỉnh sửa, cắt ghép. Trong video, robot Iron lại sải bước trên sàn catwalk, với những động tác giống như trong buổi họp báo. Sau đó, nhân viên trực tiếp mở khóa lưng robot, để lộ cấu trúc bên trong: cơ bắp dạng lưới trên lưng, hệ thống điều khiển dày đặc, bộ ổn định vận chuyển trên vai, và "tai" mà cư dân mạng nghi ngờ, thực chất là hai thiết bị micro.

Điều kỳ diệu nhất là sau khi bộ đồ được mở ra, robot được phép đi xa hơn một chút, nhịp điệu chuyển động của các khớp cơ học hiện rõ mồn một. Chỉ khi đó, những nghi ngờ mới dần lắng xuống.

Có thể nói, cuộc tranh luận này chính là minh chứng cho sức mạnh công nghệ của IRON. Các số liệu chỉ ra, robot này có 82 bậc tự do, trong đó riêng tay nó có 22 bậc, cho phép nó thực hiện các nhiệm vụ tinh vi như siết ốc vít. Cột sống hình người cho phép xoay và uốn cong tự nhiên, và các ngón chân thậm chí còn có bậc tự do thụ động, giải thích tại sao dáng đi giống mèo của nó lại uyển chuyển như đang đi trong không gian.

Cấu hình lõi của nó cũng khá ấn tượng. Đây là thiết bị đầu tiên sử dụng pin thể rắn hoàn toàn, giúp cải thiện đáng kể thời lượng pin so với các thiết bị phổ thông trong ngành. Sức mạnh tính toán của ba chip Turing do chính nó phát triển thậm chí còn sánh ngang với một số máy chủ công nghiệp. Nó cũng được trang bị một mô hình thế giới vật lý lớn có thể nhận biết môi trường theo thời gian thực.

Trên thực tế, không chỉ XPeng; toàn bộ ngành công nghiệp robot hình người đang nóng lên từng ngày. Đơn đặt hàng hàng năm của UBTECH đã vượt quá 800 triệu NDT, ByteDance cũng đang tuyển dụng nhân sự với mức lương cao, và Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin cũng tuyên bố sẽ hỗ trợ những đột phá trong các công nghệ chủ chốt, cho biết đây là thế hệ siêu thiết bị đầu cuối tiếp theo sau điện thoại thông minh và xe năng lượng mới.

Tương lai ngành robot sẽ đi về đâu?

Tuy nhiên, khi xem xét kỹ hơn, mục tiêu đạt được sản xuất hàng loạt vào cuối năm 2026 thực sự là một thách thức lớn đối với các nhà sản xuất nói chung. Việc sản xuất hàng loạt pin thể rắn vẫn là một rào cản lớn của ngành. Trên toàn cầu, chỉ có Toyota dự kiến sản xuất hàng loạt vào năm 2027, khiến XPeng khó có thể ra mắt sớm hơn một năm.

Hơn nữa, để robot hình người thực sự hòa nhập vào cuộc sống hàng ngày, việc kiểm soát chi phí và khả năng thích ứng với các tình huống là những trở ngại đáng kể. Hiện tại, chi phí sản xuất chính trong ngành vẫn ở mức trên 100.000 USD, và việc áp dụng rộng rãi đòi hỏi phải giảm thêm nữa.

Dù sao đi nữa, sự ra mắt của robot IRON đã cho chúng ta thấy những tiềm năng mới của robot hình người. Liệu những robot tiên tiến có khả năng làm việc nhà và hỗ trợ việc nhà như đại diện công ty dự đoán có xuất hiện trong ba năm tới hay không còn tùy thuộc vào tiến độ triển khai công nghệ. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn: kỷ nguyên của robot hình người đang đến gần, nhưng vẫn cần thêm nhiều sự xác nhận về công nghệ và sự thích ứng của thị trường như thế này.