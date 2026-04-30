Robot ‘nổi loạn’ tại ngày hội thể thao trường học ở Trung Quốc

Màn trình diễn bất ngờ biến thành hỗn loạn

Ban đầu, robot xuất hiện trên sân thể thao, thực hiện các động tác nhảy múa và đá võ thuật trong ngày hội thể thao tại một trường học ở Khu tự trị Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc. Tuy nhiên, khi học sinh chạy vào sân để cùng biểu diễn đồng bộ với robot, sự cố xảy ra.

Chỉ vài giây sau, robot tự vấp ngã rồi ngã xuống đất. Trong lúc quằn quại, nó bất ngờ tung ra các cú đá kung-fu về phía những học sinh đang hoảng hốt lùi lại.

Ngay sau đó, người điều khiển đã chạy vào sân, ôm lấy robot và đưa ra ngoài trước khi gây ra bất kỳ thương tích nào. Nhà trường xác nhận không có học sinh nào bị thương trong sự cố này.

Một người dân địa phương bình luận: “Quá nhiều người đã khiến nó rối loạn, nó chỉ muốn nhảy múa mà không gây hại.”

Chuỗi sự cố liên quan đến robot hình người

Trung Quốc trong những năm gần đây đẩy mạnh việc đưa robot hình người vào các sự kiện công cộng, trường học và các buổi trình diễn, nhằm thúc đẩy tham vọng trong lĩnh vực robot và trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, nhiều sự cố cho thấy công nghệ này chưa thực sự sẵn sàng.

Tháng 3 vừa qua, tại một buổi biểu diễn ở tỉnh Thiểm Tây, một robot Unitree đã vô tình tát vào mặt một cậu bé khi đang xoay vòng trên sân khấu. Cậu bé cố gắng tránh nhưng không thành công, bị cánh tay kim loại của robot đánh trúng mặt.

Thậm chí, có trường hợp một robot bị cảnh sát tạm giữ sau khi khiến một cụ bà hoảng sợ.

Cảnh báo từ giới chuyên gia

Theo ông Carl Strathearn và bà Emilia Sobolewska, chuyên gia robot tại Đại học Edinburgh Napier (Anh), “với doanh số robot hình người dự kiến sẽ tăng mạnh trong thập kỷ tới, công chúng sẽ ngày càng đối mặt với nguy cơ từ những sự cố như vậy. Chính phủ hiện chưa có sự chuẩn bị đầy đủ cho các rủi ro này.”

Các chuyên gia cũng đưa ra một số giải pháp để tăng độ an toàn như:

Cấm người điều khiển robot khi đang chịu ảnh hưởng của rượu, ma túy hoặc bị phân tâm bởi điện thoại;

Thiết kế an toàn hơn, hạn chế các khe hở có thể gây kẹt tay, đồng thời chống thấm nước cho các bộ phận bên trong;

Đào tạo bài bản cho người vận hành, nhằm đảm bảo khả năng kiểm soát robot hiệu quả;

Nâng cao nhận thức của công chúng về mức độ robot được điều khiển trực tiếp hay từ xa, giúp điều chỉnh kỳ vọng và giảm nguy cơ.

Sự cố tại Tân Cương một lần nữa đặt ra câu hỏi: Liệu xã hội đã sẵn sàng để sống chung với robot hình người trong đời sống hàng ngày?