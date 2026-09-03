Đoạn video lan truyền trên mạng đã gây ra nhiều tranh luận, hoài nghi và bàn tán về hành vi của trí tuệ nhân tạo.

Một đoạn video ghi lại cảnh robot hình người ở Nga liên tục tiến về phía khách hàng và tung ra các động tác vung chân sau va chạm đã dấy lên sự lo ngại về tính an toàn của máy móc trong không gian thương mại.

Phản ứng bất ngờ sau cú xô đẩy

Sự việc khởi đầu tại một cửa hàng thiết bị bán lẻ khi một nam khách hàng chủ động tiến lại gần và dùng tay đẩy mạnh một robot hình người đang đứng. Sau cú tác động lực khiến máy chao đảo và tạm dừng chuyển động trong chốc lát, thiết bị bất ngờ di chuyển trở lại, định hướng vị trí và tiến thẳng về phía vị khách vừa tác động vào nó.

Robot liên tục vung chân và thực hiện các chuyển động tay hướng về phía người đàn ông, tạo ra khung cảnh hỗn loạn trong cửa hàng. Nhiều nhân viên cùng khách hàng xung quanh buộc phải lao vào can thiệp và khống chế thiết bị bằng cách quật ngã nó xuống sàn nhà.

Hiện tại, chưa có báo cáo chính thức nào ghi nhận ảnh hưởng về người sau sự cố. Các thông tin chi tiết về model robot, đơn vị vận hành cũng như tuyên bố chính thức từ các bên liên quan vẫn chưa được công bố đầy đủ. Tuy nhiên, diễn biến vụ việc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ giới quan sát công nghệ toàn cầu.

Góc nhìn kỹ thuật: Cơ chế tự cân bằng hay lỗ hổng lập trình?

Dưới góc độ khoa học điều khiển, việc gán các cảm xúc nhân hóa như "nổi giận", "trả đũa" hay "tấn công" cho robot là không chính xác và thiếu căn cứ chuyên môn. Nhiều khả năng sự cố xuất phát từ cơ chế phản ứng tự động của hệ thống kiểm soát chuyển động khi chịu lực tác động đột ngột từ bên ngoài.

Các dòng robot hình người di chuyển bằng hai chân hiện nay đều được trang bị hệ thống cảm biến quán tính (IMU) cùng các thuật toán duy trì cân bằng động tiên tiến. Khi bị đẩy nghiêng, máy tính trung tâm sẽ lập tức tính toán quỹ đạo bước đi khẩn cấp và vung các chi để điều chuyển trọng tâm, tránh cho cấu trúc cơ khí đắt tiền bị ngã tự do.

Tuy nhiên, nếu thuật toán gặp lỗi trong việc xác định điểm tựa hoặc bị nhiễu tín hiệu cảm biến sau chấn động, robot có thể nhận diện sai hướng di chuyển an toàn và tiến liên tục về phía vật cản gần nhất. Việc các nhân viên gặp nhiều khó khăn khi khống chế cho thấy động cơ của các dòng robot này sở hữu mô-men xoắn rất lớn, đủ sức gây ra nguy hiểm vật lý nếu mất kiểm soát.

Ranh giới an toàn khi robot bước vào đời sống

Sự cố trên đặt ra một câu hỏi hóc búa cho toàn ngành công nghiệp chế tạo robot: Làm thế nào để đảm bảo tuyệt đối an toàn cơ học khi đưa máy móc thông minh tương tác trực tiếp với con người?

Trong môi trường công nghiệp, các dòng robot hợp tác bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn như ISO/TS 15066 với cơ chế ngắt lực tức thì khi phát hiện va chạm. Tuy nhiên, áp dụng tiêu chuẩn này lên robot hai chân thương mại là bài toán vô cùng phức tạp, bởi nếu ngắt lực đột ngột khi đang mất thăng bằng, khối kim loại nặng hàng chục kilôgam sẽ đổ gục hoàn toàn, có thể đè lên những người xung quanh.

Khi chưa thể phân biệt rõ ràng giữa hành vi phản xạ cơ học và sự đe dọa vật lý, việc kiểm soát lực và động năng của robot hình người trong không gian công cộng chính là ranh giới sống còn giữa một công nghệ tiện ích và một nguy cơ mất an toàn.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, sự cố này cũng phơi bày khoảng trống về quy trình vận hành và kiểm soát rủi ro tại các điểm bán lẻ. Việc không thiết lập rào chắn khoảng cách, thiếu sự giám sát của nhân viên kỹ thuật hoặc đưa các dòng robot chưa hoàn thiện về mặt an toàn vào không gian đông người đều tiềm ẩn những hệ lụy pháp lý phức tạp khi xảy ra rủi ro va chạm.

Vụ việc robot vung chân về phía khách hàng không chỉ là một sự cố truyền thông đơn thuần mà là bài học thực tế cho ngành công nghiệp robot hình người đang phát triển bùng nổ. Sự thông minh của trí tuệ nhân tạo trên phần mềm cần phải đi đôi với sự an toàn tuyệt đối của cơ khí phần cứng.

Để các dòng robot dịch vụ thực sự trở thành người đồng hành đáng tin cậy trong đời sống thường nhật, các nhà sản xuất bắt buộc phải ưu tiên hàng đầu cho các tiêu chuẩn kiểm soát động năng và thuật toán an toàn, thay vì chỉ tập trung vào khả năng trình diễn hay các yếu tố thu hút sự chú ý.