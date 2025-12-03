Robot hình người tích hợp AI đầu tiên của Nga ngã sấp mặt chỉ vài giây sau khi bắt đầu buổi thuyết trình chính thức

Giấc mơ khẳng định vị thế cường quốc công nghệ robot của Nga vừa vấp phải một "cú ngã" theo đúng nghĩa đen tại thủ đô Moscow. Sự kiện ra mắt sản phẩm công nghệ được mong chờ nhất năm đã biến thành một tình huống dở khóc dở cười, thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế không phải vì sự đột phá, mà vì sự cố hy hữu ngay trên sân khấu.

Cú "face-plant" đi vào lịch sử

Sự việc diễn ra vào ngày thứ hai, 10 tháng 11 vừa qua tại Trung tâm Hội nghị Yarovit Hall danh tiếng ở Moscow. Đây là địa điểm được công ty khởi nghiệp Aidol lựa chọn để trình làng robot hình nhân tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên do Nga tự phát triển.

Không khí tại hội trường tràn ngập sự háo hức, khi khán giả chờ đợi được tận mắt chứng kiến những tính năng ưu việt được quảng cáo như khả năng thao tác với đồ vật phức tạp, di chuyển linh hoạt và giao tiếp tự nhiên thông qua hệ thống AI ngoại tuyến.

Tuy nhiên, thực tế lại phũ phàng hơn nhiều so với những lời giới thiệu hoa mỹ. Dưới sự giám sát chặt chẽ của hai nhân viên kỹ thuật, robot Aldol bước lên sân khấu với những chuyển động vô cùng vụng về và thiếu ổn định.

Ngay khi cố gắng thực hiện động tác vẫy tay chào khán giả - một cử chỉ giao tiếp cơ bản nhất thì cỗ máy này đã mất thăng bằng và ngã sấp mặt xuống sàn sân khấu (face-plant) trong tiếng thốt lên kinh ngạc của đám đông.

Xử lý khủng hoảng bằng... tấm vải đen

Tình huống trở nên tồi tệ hơn khi nỗ lực dựng con robot đứng dậy ngay tại chỗ của các nhân viên hỗ trợ không đem lại kết quả khả quan. Nhận thấy màn trình diễn không thể cứu vãn, đội ngũ kỹ thuật của Aidol đã đi đến một quyết định chóng vánh: trùm một tấm vải đen lên "niềm tự hào công nghệ" này và khiêng nó ra khỏi hội trường như một thương binh. Buổi thuyết trình chính thức buộc phải tạm dừng sớm hơn rất nhiều so với kịch bản, để lại sự hụt hẫng và thất vọng bao trùm khán phòng.

Ông Vladimir Vitukhin, Giám đốc điều hành của Aidol, đã cố gắng xoa dịu tình hình bằng phát biểu: "Tôi hy vọng sai lầm này sẽ trở thành một bài học kinh nghiệm". Dẫu vậy, đối với giới quan sát và công chúng, đây không chỉ là bài học cho riêng Aidol mà còn là một đòn giáng mạnh vào uy tín của ngành công nghiệp robot Nga. Đặc biệt là khi sản phẩm này từng được quảng bá rầm rộ với tỷ lệ nội địa hóa lên tới 77% linh kiện được sản xuất tại Nga.

Mặc dù sau đó robot Aldol đã được đưa trở lại sân khấu và xoay xở để đứng thẳng được, nhưng thiệt hại về mặt hình ảnh là không thể đảo ngược. Những đoạn video ghi lại cảnh bước đi xiêu vẹo và cú ngã điếng người của robot đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội tại Nga và nhanh chóng trở thành đề tài châm biếm trên các mặt báo quốc tế.

Bóng ma quá khứ

Đáng buồn thay, đây không phải là lần đầu tiên tham vọng robot của Nga trở thành đề tài đàm tiếu. Sự cố của Aidol khiến người ta nhớ lại một vụ bê bối khác vào năm 2018. Tại một diễn đàn khoa học ở thành phố Yaroslavl, khách tham quan đã trầm trồ trước Boris - một robot được giới thiệu là cực kỳ cao cấp với khả năng vận động linh hoạt. Tuy nhiên, sự thật sau đó đã bị phanh phui: Boris thực chất chỉ là một người đàn ông mặc bộ đồ hóa trang robot.

Từ người giả robot đến robot thật nhưng... không biết đi, con đường chinh phục công nghệ AI và người máy của Nga dường như vẫn còn rất nhiều chông gai và cần nhiều hơn những "bài học kinh nghiệm" để thực sự bắt kịp với thế giới.