Lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường Mỹ, Fourier mang tới CES 2026 mẫu robot hình người GR-3, sản phẩm được hãng định vị là Care-bot kích thước đầy đủ đầu tiên của mình. Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược toàn cầu hóa của doanh nghiệp Trung Quốc, mà còn cho thấy cách robot hình người đang dần vượt qua vai trò trình diễn kỹ thuật để tiến gần hơn tới đời sống thường nhật.

GR-3 từng được Fourier giới thiệu vào tháng 8 năm 2025, với mục tiêu mang lại sự đồng cảm, cảm xúc và kết nối trong tương tác giữa con người và robot. Tại CES 2026, những định hướng đó được thể hiện rõ nét thông qua loạt trải nghiệm tương tác trực tiếp. Khách tham quan có thể trò chuyện tự nhiên với robot, chạm vào cơ thể để kích hoạt phản hồi, tham gia các hoạt động mang tính giải trí hoặc theo dõi những màn trình diễn vũ đạo giàu biểu cảm.

Một trong những phần trình diễn gây ấn tượng mạnh là khả năng chơi cờ vua trực tiếp. GR-3 tự nhận diện bàn cờ, theo dõi từng quân cờ và đưa ra nước đi phù hợp theo thời gian thực, cho thấy sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa khả năng nhận thức, xử lý hình ảnh và tư duy chiến lược.

Về mặt thiết kế, GR-3 cao 165 cm, nặng khoảng 71 kg và sở hữu 55 bậc tự do, cho phép robot thực hiện các chuyển động linh hoạt và mượt mà. Fourier cho biết họ chủ đích tạo ra một ngoại hình thân thiện, với lớp vỏ mềm, màu sắc trung tính ấm áp và chất liệu bọc cao cấp, nhằm giúp robot trở nên quen thuộc và dễ tiếp cận hơn trong các không gian sinh hoạt.

Trung tâm sức mạnh của GR-3 là Hệ thống Tương tác Đa phương thức Nhận thức Toàn diện, tích hợp thị giác, thính giác và xúc giác. Nhờ đó, robot có thể định vị giọng nói, nhận diện khuôn mặt, theo dõi chuyển động và phản hồi những tiếp xúc rất nhẹ. Kiến trúc điều khiển lai, kết hợp phản xạ nhanh với suy luận dựa trên mô hình ngôn ngữ, giúp GR-3 hiểu ngữ cảnh và phản ứng tự nhiên theo thời gian thực.

Fourier nhấn mạnh rằng GR-3 không chỉ được tạo ra để thực hiện nhiệm vụ, mà còn để đồng hành cùng con người trong những khoảnh khắc mang ý nghĩa. Giao diện khuôn mặt động, dáng đi uyển chuyển và cử chỉ giàu biểu cảm mang lại cho robot một “tính cách” riêng. Hệ thống 31 cảm biến áp suất trên cơ thể cho phép GR-3 tạo ra những phản ứng tinh tế như chớp mắt, dõi theo ánh nhìn hoặc thể hiện các tín hiệu cảm xúc nhẹ nhàng.

Theo định hướng của nhà sản xuất, GR-3 phù hợp với nhiều môi trường khác nhau, từ gia đình, không gian công cộng, môi trường thương mại cho tới các cơ sở hỗ trợ chăm sóc. Robot có thể đóng vai trò trò chuyện, trấn an tinh thần, hỗ trợ sinh hoạt hoặc theo dõi sức khỏe, cho thấy tiềm năng kết hợp giữa tính hữu dụng và trí tuệ cảm xúc.

Bên cạnh GR-3, Fourier còn giới thiệu một nguyên mẫu robot bạn đồng hành cỡ nhỏ tại CES 2026. Mang hình dáng như một búp bê sưu tầm, nguyên mẫu này kế thừa ngôn ngữ thiết kế và cá tính của GR-3, đồng thời hướng tới những trải nghiệm đồng hành gần gũi hơn trong đời sống thường ngày. Dù vẫn đang trong giai đoạn phát triển, sản phẩm phản ánh tham vọng mở rộng khái niệm tương tác AI sang nhiều quy mô khác nhau.

Fourier cho biết sự hiện diện tại CES 2026 là cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng toàn cầu. Công ty tiếp tục tập trung vào robot AI chủ động, từ phần cứng, linh kiện cốt lõi cho tới AI hiện thân và trí tuệ tương tác, với mục tiêu đưa robot hình người trở nên phổ biến và hữu ích hơn trong thực tế.

Trong bức tranh toàn cảnh của CES 2026, Fourier là một trong nhiều doanh nghiệp robot Trung Quốc đang tạo dấu ấn rõ rệt. Hơn một chục công ty đến từ Trung Quốc đại lục, cùng đoàn doanh nghiệp Hong Kong có quy mô kỷ lục, đã góp mặt tại Las Vegas từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 1, cho thấy sự trỗi dậy mạnh mẽ của ngành robot hình người châu Á trên sân chơi công nghệ toàn cầu.