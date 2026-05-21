Bằng một sự kết hợp tài tình giữa tính năng nhận diện giọng nói và khả năng... "đá đểu" đỉnh cao, chú robot giao hàng này đã khiến cụ ông một phen lú lẫn, tự rơi vào bẫy ngôn từ của chính mình. Đúng là "gừng càng già càng cay", nhưng trí tuệ nhân tạo (AI) càng ngày càng... quái!

Robot giao hàng "khẩu chiến" với cụ ông

Đối đầu với một cụ ông "cứng cựa" quyết không nhường đường, chiếc xe robot giao hàng thông minh đã bật ngay chế độ "nhai lại" cực gắt, thách thức đối thủ nhào vô vì "em đâu phải con người".

Màn "combat" đỉnh cao khép lại bằng một câu hỏi triết học khiến cụ ông đứng hình mất 5 giây, chứng minh một sự thật phũ phàng: Kỷ nguyên robot biết "bật" lại loài người đã chính thức bắt đầu!