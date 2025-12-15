HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Robot ghi nhận thông tin dưới thềm băng Nam cực

Huy Quốc |

Các nhà khoa học đã sử dụng một thiết bị robot nổi tự hành đo được nhiệt độ và độ mặn của vùng nước ẩn dưới các thềm băng khổng lồ ở Đông Nam cực, khu vực vốn được xem là “vùng tối” của đại dương do con người gần như không thể tiếp cận.

Thiết bị tên gọi Argo, là loại robot hình ngư lôi, trôi tự do và thường được triển khai ở vùng biển mở, nơi nó có thể nổi lên định kỳ để truyền dữ liệu.

Nhóm nghiên cứu, đứng đầu là Cơ quan khoa học quốc gia Australia, đã cho Argo chuyên dụng trôi dạt bên dưới lớp băng suốt 2 năm rưỡi, mang theo các cảm biến hải dương học và thu thập gần 200 cấu hình dữ liệu trên quãng đường 300km dưới thềm băng.

Đây cũng là lần đầu tiên giới khoa học có được một mặt cắt đại dương hoàn chỉnh dưới thềm băng Đông Nam cực.

Nhờ robot này, nhóm nghiên cứu lần đầu tiên đo được trực tiếp các đặc tính của lớp băng để xác định mức độ băng tan do Trái đất nóng lên, cũng như dự báo độ dâng của mực nước biển.

Tags

Trái đất

robot

Nam Cực

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại