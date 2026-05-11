Robot đã biết nấu ăn và chơi piano sau vài giờ tự học, đạt 70% tốc độ của con người

Trong nhiều năm qua, robot hình người vẫn thường được xem là “giấc mơ chưa hoàn thiện” của ngành công nghệ. Dù trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh chóng, phần lớn robot vẫn gặp khó khăn với những thao tác tưởng chừng rất đơn giản đối với con người như cầm nắm vật mỏng, xoay cổ tay linh hoạt hay phối hợp nhiều chuyển động liên tục trong thời gian dài.

Chính vì vậy, khả năng thao tác vật thể chính xác đang trở thành thước đo quan trọng để đánh giá mức độ tiến bộ thực sự của robot thế hệ mới. Trong bối cảnh đó, những màn trình diễn mới từ Genesis AI đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ của giới công nghệ.

Genesis AI giải bài toán khó ngành robot học

Thay vì chỉ tập trung vào các chuyển động cơ bản hoặc demo mang tính trình diễn, startup này hướng tới việc tái tạo các thao tác gần giống con người nhất có thể, với tốc độ cao và độ chính xác ổn định. Điều đáng chú ý là các robot không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà còn thực hiện theo cách mang tính “tự nhiên”, điều vốn được xem là cực kỳ khó trong robot học.

Khả năng thao tác vật thể từ lâu được xem là một trong những bài toán khó nhất của ngành robot học. Việc robot có thể nắm, di chuyển, tháo lắp hay xử lý đồ vật với độ chính xác cao là một bước tiến quan trọng. Đây cũng được xem là chìa khóa giúp robot hình người trở nên thực sự hữu ích trong đời sống thực tế.

Trong bối cảnh đó, Genesis AI - startup của Pháp có trung tâm nghiên cứu và phát triển đặt tại Thung lũng Silicon - cho biết họ đã đạt được một bước tiến đáng kể. Công ty này được hậu thuẫn bởi quỹ đầu tư Eclipse và cựu CEO Google Eric Schmidt.

Trong loạt video công bố hôm thứ Tư. Genesis AI trình diễn robot có thể chơi piano, đập trứng bằng một tay, nối dây điện và thực hiện nhiều thao tác tinh vi khác. Một đoạn demo cho thấy cánh tay robot chơi piano với tốc độ khoảng 130 nhịp/phút, theo kịp tiết tấu của bản nhạc gần như liên tục.

Theo Genesis AI, toàn bộ các màn trình diễn đều được thực hiện tự động và không có con người điều khiển từ xa. Công ty cũng cho biết các video được phát ở tốc độ 1x. Tuy nhiên, công ty cũng thừa nhận robot chưa đạt tới mức “không cần huấn luyện”. Hệ thống vẫn phải được đào tạo riêng cho từng nhiệm vụ cụ thể.

Zhou Xian, CEO của Genesis AI, cho biết nhóm khoảng 60 nhân sự của công ty có thể dạy robot chơi một bài piano mới chỉ trong vòng một giờ. Với các tác vụ nấu ăn, robot cần “vài trăm quỹ đạo”, tức hàng trăm ví dụ thao tác được ghi lại, để học cách đập trứng hoặc thái cà chua. Một kỹ năng phức tạp kéo dài khoảng 30 giây. Như các thao tác trong video nấu ăn, đòi hỏi vài giờ dữ liệu từ con người kết hợp với chưa đến nửa giờ dữ liệu từ robot.

Dù vậy, hệ thống vẫn tồn tại lỗi ở một số công đoạn khó. Theo Xian, hầu hết các bước trong màn trình diễn đạt tỷ lệ thành công khoảng 90% đến 95%. Riêng thao tác đập trứng bằng một tay và di chuyển cà chua bằng dao chỉ đạt khoảng 50% đến 60% trong quá trình quay hình.

CEO Genesis AI cho rằng đây có thể là “những nhiệm vụ phức tạp nhất từng được robot thực hiện theo cách giống con người đến vậy”. Với hiệu quả và năng suất tương đương con người. Hiện robot của công ty đạt tốc độ khoảng 60% đến 70% so với thao tác của người thật.

Tham vọng tạo ra robot đa năng cho cả nhà máy lẫn gia đình﻿

Không giống nhiều công ty chỉ tập trung phát triển mô hình AI, Genesis AI đang xây dựng toàn bộ hệ sinh thái robot. Startup này tự phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo, bàn tay robot, găng tay huấn luyện, trình mô phỏng và cuối cùng là robot hoàn chỉnh.

Mục tiêu của Genesis là tạo ra robot đa năng có thể hoạt động trong nhiều môi trường khác nhau. Zhou Xian cho rằng trong vòng 10 năm tới, robot trong nhà máy và robot gia đình sẽ không còn khác biệt quá lớn về bản chất.

Robot "biết" chơi piano chỉ sau vài giờ tự học

Theo ông, lợi thế của cách tiếp cận “giải pháp toàn diện” là công ty có thể thiết kế phần cứng phù hợp chính xác với nhu cầu của hệ thống AI. Một trong những điểm đáng chú ý nhất là bàn tay robot do Genesis phát triển có cấu trúc rất giống bàn tay người. Thiết bị này sở hữu 20 bậc tự do cùng 20 động cơ được đặt trực tiếp bên trong bàn tay.

Cách thiết kế này khác với nhiều mẫu robot hiện nay sử dụng cơ chế điều khiển bằng gân. Trong đó động cơ nằm ở cẳng tay và các dây cáp đóng vai trò như gân để điều khiển ngón tay. Bên cạnh dữ liệu video và điều khiển từ xa, Genesis AI còn sử dụng dữ liệu thực thu thập từ con người thông qua găng tay huấn luyện độc quyền. Loại găng tay này có khả năng ghi lại chuyển động tay cũng như các tín hiệu xúc giác như lực tác động.

CEO Zhou Xian cho biết công ty đang đàm phán với nhiều đối tác công nghiệp. Mục tiêu là để nhân viên của họ đeo găng tay trong lúc làm việc nhằm thu thập thêm dữ liệu thực tế. Song song với đó, Genesis AI cũng phát triển một trình mô phỏng nội bộ để kiểm tra các mô hình AI trong nhiều môi trường ảo khác nhau. Theo công ty, cách làm này giúp đánh giá và cải thiện hệ thống nhanh hơn nhiều so với việc liên tục thử nghiệm trên robot vật lý.

Dù chưa khẳng định bài toán thao tác robot đã hoàn toàn được giải quyết, Genesis AI cho rằng phương pháp của họ là một “bước tiến quan trọng” trong việc nâng cao khả năng điều khiển robot lên tầm cao mới. “Chúng tôi là một công ty đầy tham vọng. Chúng tôi không hài lòng với hiện trạng và muốn thúc đẩy cả lĩnh vực này tiến về phía trước”

*Nguồn bài viết: Bussiness Insider