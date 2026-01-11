Các binh sĩ thuộc Cụm quân Trung tâm của Nga đang tiến công trên hướng Krasnoarmeysky, mở rộng vùng kiểm soát về phía tây Rodinsky. Robot hỗ trợ họ trong nhiệm vụ: không chỉ vận chuyển đạn dược, sơ tán người bị thương mà còn phá hủy các phương tiện bọc nhẹ và sinh lực đối phương.

Trong khu vực chiến dịch đặc biệt, các robot “vận chuyển” đang hoạt động, trong đó có nền tảng đa năng Courier, chịu trách nhiệm tạo màn sương nhân tạo.

Robot Courier tạo màn sương che chắn đội hình tiến công

“Mục đích của cỗ máy là thiết lập màn che aerosol để đánh lạc hướng đối phương. Tức là có thể tiếp cận từ phía sau, chẳng hạn để vòng qua đối phương. Về cơ bản, nó giống như sương mù,” Phó chỉ huy trung đội Sergei Kuzmin cho biết.

Dưới sự che chắn của “làn sương thân thiện”, các nhóm xung kích của Cụm quân Trung tâm tiến sâu vào tuyến phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine và có được các vị trí có lợi.

Trên hướng Krasnoarmeysky, các đơn vị Nga đang mở rộng vùng kiểm soát từng km, tiến gần tới tỉnh Dnipropetrovsk. Đồng thời, các đội hình Ukraine đang bị đẩy lùi trên một mặt trận rộng theo hướng Dobropillia và Kramatorsk.

Giao tranh đang diễn ra tại khu vực Novy Shakhovo, phía tây bắc Shakhovo và phía đông bắc Sofiyivka.

Robot thay con người ở những khu vực nguy hiểm nhất

Binh sĩ Trung đoàn Cận vệ số 10 thuộc lực lượng RChBZ của Cụm quân Trung tâm triển khai các hệ thống robot tới những nơi quá nguy hiểm đối với con người, với quan điểm thà mất thiết bị đắt tiền còn hơn mất sinh mạng vô giá.

Nền tảng robot có thể chịu tải lên tới 250 kg, cho phép sơ tán cùng lúc nhiều người bị thương hoặc vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo. Ngoài ra, hệ thống còn có thể phối hợp với một robot thứ hai, tùy theo nhiệm vụ sẽ tạo màn khói ngụy trang tin cậy hoặc tiến hành rải mìn khu vực.

“Khả năng vượt địa hình của phương tiện rất tốt. Điều khiển qua liên lạc vệ tinh và chỉ bị giới hạn bởi dung lượng pin. Nghĩa là có thể di chuyển chừng nào pin còn cho phép. Quãng đường dài nhất từng đi gần 20 km,” chuyên viên hóa học Nikita Chernov cho biết.

Tài xế Nikita cho biết anh chỉ mất một tuần để làm chủ hệ thống điều khiển, nhờ quen sử dụng joystick từ thời đi học.

“Bộ điều khiển từ xa giống như tay cầm chơi game thông thường, nên việc làm quen với các hệ thống này diễn ra rất nhanh. Mọi thứ đều hiển thị rõ ràng trên màn hình,” Nikita nói.

Với tốc độ khoảng 20 km/h, tổ hợp Courier trang bị máy tạo khói di chuyển về hướng Rodinsky nhằm che chắn cho các nhóm xung kích khi thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm.