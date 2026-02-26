Robot AI sẽ vượt quá số lượng người lao động trong vài thập kỷ tới khi nhiều công ty áp dụng AI và tiếp tục cắt giảm chi phí tuyển dụng lao động. Cựu giám đốc đổi mới, công nghệ và tương lai của Citi Global Insights - Rob Garlick chia sẻ rằng, khi các nhà lãnh đạo tiếp tục ưu tiên lợi nhuận, nhân viên của họ sẽ bị bỏ lại phía sau.

“Khi kết hợp lợi nhuận với sự phát triển công nghệ, chúng ta có thương mại lớn nhất trong lịch sử sắp tới. Về cơ bản trí tuệ nhân tạo có thể làm được nhiều hơn, tốt hơn, với chi phí rẻ hơn. Và điều đó sẽ có thể thay thế cho con người”, Garlick nói thêm. Ông giải thích rằng nghiên cứu trước đây của mình tại Citi đã cho thấy số lượng robot AI sẽ tăng vọt bắt nguồn từ những quyết định kinh doanh này.

Theo báo cáo năm 2024 của Citi, các robot AI từ hình người đến robot dọn dẹp nhà cửa, xe tự lái,... được dự báo sẽ tăng lên 1,3 tỷ vào năm 2035. Đến năm 2050, số lượng này sẽ nhanh chóng tăng lên hơn 4 tỷ.

Báo cáo của Citi thậm chí còn đo lường thời gian để một robot tự trả tiền thông qua số tiền tiết kiệm được bằng cách thay thế một công nhân. Ví dụ, thay vì bỏ ra chi phí 41 USD/giờ cho người lao động, một robot trị giá 15.000 USD sẽ hòa vốn trong 3,8 tuần, còn robot có giá 35.000 USD sẽ có thời gian hòa vốn là 8,9 tuần.

Sự bùng nổ của các tác nhân AI (AI Agent)

Theo báo cáo chỉ số xu hướng công việc của Microsoft, 80% các nhà lãnh đạo mong đợi các tác nhân AI sẽ được tích hợp phần lớn vào chiến lược của họ trong vòng 12-18 tháng tới. Chúng là một loại chương trình phần mềm có thể đưa ra quyết định và hoàn thành nhiệm vụ mà không cần nhiều sự chỉ đạo của con người.

Trong khi đó, đối tác quản lý toàn cầu của McKinsey & Company - Bob Sternfels lưu ý rằng, công ty hiện đang sử dụng 20.000 tác nhân AI cùng với 40.000 người lao động. Trước đó một năm, công ty chỉ có 3.000 tác nhân AI và thời gian tới, họ dự đoán rằng trong 18 tháng kể từ bây giờ, số lượng nhân viên và tác nhân AI sẽ bằng nhau.

Giám đốc điều hành Tesla - Elon Musk cũng chia sẻ quan điểm tương tự tại Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos vào tháng trước. Ông nói rằng AI có thể sẽ vượt qua trí thông minh của con người vào cuối năm nay.

Những lo ngại xung quanh việc AI có thể thay thế con người đã gia tăng trong thời gian qua khi các công ty lớn như: Amazon, Salesforce, Accenture, Heineken và Lufthansa nhận thấy công nghệ là một trong những lý do dẫn đến việc loại bỏ hàng nghìn vị trí công việc.

Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế - Kristalina Georgieva cho rằng trí tuệ nhân tạo đang “tấn công thị trường lao động như một cơn sóng thần” và cảnh báo rằng “hầu hết các quốc gia và doanh nghiệp đều chưa sẵn sàng cho điều đó”. Theo dữ liệu từ công ty tư vấn Challenger, Gray & Christmas, tại thị trường Mỹ, AI đã dẫn đến gần 55.000 vụ sa thải vào năm 2025.

Tuy nhiên, một số nhà lãnh đạo lại thể hiện thái độ tích cực hơn khi nhìn nhận vấn đề này. CEO Nvidia - Jensen Huang dự đoán rằng sự bùng nổ AI sẽ tạo ra mức lương sáu con số cho những người lao động xây dựng các nhà máy sản xuất AI và chip. Đồng thời, ông cho biết thêm công nghệ sẽ thúc đẩy các công việc cần tay nghề cao, chẳng hạn như thợ sửa ống nước, thợ điện, công nhân xây dựng hay công nhân thép.

Theo: CNBC