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Rộ tin Ukraine dùng vũ khí Anh tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga

Minh Hạnh
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Quân đội Ukraine đã bắt đầu sử dụng máy bay không người lái (UAV) của Anh để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga, tờ The Times tiết lộ.

Tờ The Times nắm được thông tin về việc sử dụng máy bay không người lái của Anh thông qua các nguồn tin trong Lực lượng Vũ trang Ukraine. Một nguồn tin chia sẻ với tờ báo, rằng Ukraine sử dụng các loại UAV sản xuất trong nước cho phần lớn các cuộc tấn công tầm xa, song các UAV do Anh chế tạo cũng đang được triển khai hiệu quả.

Các loại máy bay không người lái được sử dụng trong những cuộc tấn công này bao gồm mẫu Nyan do BAE Systems sản xuất, cùng một mẫu UAV khác của Anh mà tên gọi và nhà sản xuất không được tiết lộ vì lý do an ninh.

Theo thông tin ghi nhận, mẫu UAV Nyan đã được sử dụng trong một cuộc tấn công nhằm vào Belgorod, khu vực nằm gần biên giới Nga - Ukraine.

Mẫu UAV Nyan trong quá trình thử nghiệm. (Ảnh: BAE Systems)

Các máy bay không người lái Anh cũng từng được lực lượng Ukraine sử dụng để tấn công các nhà máy lọc dầu gần Mátxcơva, hay tại Yaroslavl và Volgograd. Tuy nhiên, tờ The Times không nêu rõ loại UAV cụ thể nào do Anh sản xuất đã được sử dụng trong các cuộc tấn công này.

Nga hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Trang web của BAE Systems cho biết, UAV Nyan được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa trong những môi trường khốc liệt. Mẫu máy bay không người lái này đã trải qua các cuộc thử nghiệm trên cả đất liền và trên biển, bao gồm cả trong khuôn khổ cuộc tập trận Spring Storm tại Estonia, và được phóng từ tàu thử nghiệm XV Patrick Blackett của Hải quân Hoàng gia Anh.

Ukraine thường xuyên tấn công cơ sở hạ tầng quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga và các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát nhằm làm suy yếu khả năng tiếp tục chiến dịch quân sự của Nga. Cường độ các cuộc tấn công này đã gia tăng trong những tuần gần đây.

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