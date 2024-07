Rộ tin thân tín ông Shoigu ôm 10 tỷ đô đào tẩu sang Pháp, cơn thịnh nộ lan khắp Bộ QP Nga: Sự thật là gì?

"Biến mất bí ẩn"

Theo tờ Kommersant (Nga), cuối tháng 6, trên mạng xã hội Telegram và một số kênh truyền thông - trong đó có kênh truyền hình Tsargrad TV của Nga - bắt đầu lan truyền thông tin: Bà Tatyana Shevtsova (54 tuổi) - cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nga và "cánh tay phải" của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu "đột nhiên biến mất".

Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nga Tatyana Shevtsova. Ảnh: MK

Bà Shevtsova đã giữ cương vị Thứ trưởng Quốc phòng Nga cho tới ngày 17/6/2024, trước khi Tổng thống Vladimir Putin ra quyết định miễn nhiệm cùng 3 Thứ trưởng Quốc phòng khác của Nga. Kremlin cho biết, quyết định thay loạt thứ trưởng được đưa ra trong bối cảnh Nga đang tiến hành cải tổ sâu rộng Bộ Quốc phòng.

Tới ngày 30/6, trên mạng Telegram xuất hiện thông tin nói bà Shevtsova đã bí mật rời Nga để "tới một quốc gia NATO".

Theo Tsargrad TV, các nguồn đề cập thông tin này nói rằng, bà Shevtsova đã bắt đầu lo sợ kể từ khi chứng kiến cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nga Timur Ivanov bị bắt vào tháng 4 năm nay vì cáo buộc lợi dụng chức vụ để nhận hối lộ từ năm 2018-2023 với tổng giá trị ít nhất là 1,185 tỷ rúp (1,3 triệu USD). Khi rời Nga, bà Shevtsova mang theo "khối tài sản khổng lồ".

Trong bài đăng về tiểu sử của bà Shevtsova, hãng tin RBC (Nga) cho biết, bà Shevtsova được điều chuyển tới Bộ Quốc phòng Nga vào tháng 5/2010 và được bổ nhiệm là Thứ trưởng Quốc phòng Nga vào tháng 8 cùng năm, phụ trách các hoạt động tài chính-kinh tế của Bộ.

Theo RBC, bà Shevtsova có mức thu nhập 10,75 triệu rúp vào năm 2014 và tăng lên 10,9 triệu rúp vào năm 2015.

Năm 2021, Bộ Quốc phòng Nga đã giữ kín thu nhập của các Thứ trưởng theo luật bảo vệ của Liên bang Nga đối với các thẩm phán, quan chức thi hành pháp luật và cơ quan quản lý. Cũng từ thời điểm này, thông tin về thu nhập của các Thứ trưởng Nga những năm trước đó không còn được lưu trữ trên website Bộ Quốc phòng Nga.

Bà Tatyana Shevtsova là "cánh tay phải" của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: Dzen.ru

Các phiên bản tin đồn

Theo Tsargrad TV, bà Shevtsova đã không xuất hiện trước truyền thông một thời gian dài trước khi nhận quyết định miễn nhiệm. Việc này lại diễn ra không lâu sau khi ông Ivanov bị bắt, từ đó làm nảy sinh "nhiều phiên bản tin đồn".

Một phiên bản nói rằng, bà Shevtsova đã nộp đơn từ chức chỉ vài ngày sau khi ông ông Ivanov bị bắt bởi lo sợ "một cuộc kiểm tra sâu rộng hơn". Tuy nhiên, tới cuối tháng 5/2024, khi bà bất ngờ xuất hiện trong quân phục tại trường nội trú của Quân đoàn Thiếu sinh quân Moscow, những tin đồn về việc bà Shevtsova từ chức bắt đầu trở nên khó tin.

Lúc này câu chuyện bắt đầu xoay sang hướng "bà Shevtsova đã hợp tác với cuộc điều tra chống lại các tướng lĩnh vi phạm".

Trong phiên bản tin đồn xuất hiện cuối tháng 6, bà Shevtsova được cho là đã đóng gói một "vali khẩn cấp" với lượng tiền mặt khổng lồ, lên tới 1,1 tỷ USD và đào tẩu sang Pháp, đồng thời chuyển 10 tỷ USD tiền ảo ra khỏi lãnh thổ Nga. Vụ việc khiến tân Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov "vô cùng phẫn nộ", cơn giận dữ bao trùm Bộ Quốc phòng Nga.

Cũng theo các nguồn lan truyền tin đồn này, bà Shevtsova được cho là rất giàu có, sở hữu một căn hộ 3 phòng nhìn ra Moika (trung tâm thành phố) trị giá 70 triệu rúp, một ngôi nhà nhỏ ở Pargolovo (ngoại ô St. Petersburg), cũng như 1 dinh thự bên bờ sông Moscow trị giá 2 tỷ rúp.

Ngoài bất động sản đắt giá ở Nga, một số nguồn tin nói rằng bà Shevtsova còn có biệt thự tại một trong số các nước EU.

Nhiều "phiên bản tin đồn" liên quan tới bà Shevtsova đã xuất hiện thời gian qua. Ảnh: MK

Chuyên gia Nga chỉ ra 3 điểm bất thường

Tuy nhiên, trước các tin đồn liên quan tới bà Shevtsova, các chuyên gia Nga đã chỉ ra 3 điểm bất thường.

Đầu tiên, làm thế nào bà Shevtsova có thể sở hữu các bất động sản khổng lồ và tài sản ở nước ngoài dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan tối cao Nga?

Thứ hai, ngay từ năm 2022, bà Shevtsova đã bị đưa vào danh sách trừng phạt của phương Tây. Chẳng có lẽ các nước phương Tây không thể phát hiện, đóng băng và thu giữ tài sản của bà Shevtsova?

Thứ ba, làm thế nào bà Shevtsova có thể đi tới một quốc gia NATO giữa bối cảnh đầy rẫy lệnh trừng phạt?

Những điểm bất thường này càng làm gia tăng nghi ngờ về tính xác thực của các tin đồn liên quan tới cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nga.

Người trong cuộc lên tiếng

Trước những tin đồn ngày càng rầm rộ, vào hôm qua (6/7), hãng thông tấn TASS cho biết, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nga Tatyana Shevtsova đã chính thức lên tiếng, phủ nhận mọi tin đồn về việc bà rời Nga.

Trả lời phóng viên của TASS, Shevtsova cho biết, bà đang có mặt tại Moscow, đồng thời bác bỏ thông tin "chạy trốn sang Pháp".

"Hôm nay, tôi đang ở Kremlin để tham dự một giải đấu khiêu vũ tuyệt vời, nơi các cặp đôi sẽ biểu diễn và thể hiện kỹ năng của họ. Tất cả những tin đồn đó đều không đúng sự thật" - Bà Shevtsova nhấn mạnh.

Theo tờ Lenta (Nga), trong bối cảnh nước Nga đang đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng, ngày càng có nhiều tin đồn chưa xác thực xoay quanh vấn đề này. Do vậy, các cơ quan chức năng của Nga đang đồng thời đẩy mạnh các hoạt động chống thông tin sai lệch.