Rộ tin tân lãnh tụ tối cao Iran trong tình trạng nguy kịch

Quỳnh Như |

Tân lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei được cho là đang trong tình trạng nguy kịch và phải điều trị khẩn cấp tại thành phố Qom, làm dấy lên những nghi vấn về việc ai thực sự điều hành đất nước trong bối cảnh xung đột leo thang với Mỹ và Israel.

Theo một bản ghi nhớ ngoại giao do The Times tiếp cận, dựa trên đánh giá của tình báo Mỹ và Israel, ông Khamenei hiện "không thể tham gia vào bất kỳ quyết định nào của chính quyền".

Tài liệu này cũng lần đầu công khai vị trí của ông tại Qom - trung tâm tôn giáo của Iran, cách thủ đô Tehran khoảng 140 km về phía nam. Báo cáo cho biết các cơ quan tình báo đã biết thông tin này từ lâu nhưng chưa từng tiết lộ.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei.

Trước đó, Iran xác nhận ông Khamenei bị thương trong cuộc không kích khiến lãnh tụ tiền nhiệm Ali Khamenei cùng một số thành viên gia đình thiệt mạng hôm 28/2. Tuy nhiên, các quan chức khẳng định ông vẫn đang "nắm quyền" điều hành đất nước, dù hoàn toàn vắng bóng trước công chúng kể từ khi xung đột bùng phát. Đến nay chưa có hình ảnh hay ghi âm nào được xác thực về ông, ngoài các tuyên bố bằng văn bản được phát trên truyền hình nhà nước.

Sự thiếu vắng thông tin trực tiếp đã làm gia tăng đồn đoán về tình trạng sức khỏe của nhà lãnh đạo. Một số nguồn tin chưa kiểm chứng cho rằng ông có thể đã mất khả năng điều hành, thậm chí rơi vào trạng thái hôn mê. Những thông tin khác đề cập đến các chấn thương nghiêm trọng, bao gồm gãy xương và tổn thương vùng mặt.

Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về sự ổn định trong hệ thống quyền lực tại Iran, nơi lãnh tụ tối cao nắm quyền lực chính trị và tôn giáo.

Trong khi đó, một số nguồn tin cho biết công tác chuẩn bị tang lễ cho ông Ali Khamenei đang được tiến hành tại Qom.

Giới chức Iran chưa bình luận về thông tin trên.

Vụ người phụ nữ đánh hai nữ nhân viên gác tàu nhập viện: "Nạn nhân bị lôi vào góc khuất camera ghi hình"?

Vụ người phụ nữ đánh hai nữ nhân viên gác tàu nhập viện: "Nạn nhân bị lôi vào góc khuất camera ghi hình"?

01:19
Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

01:39
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

01:37
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
