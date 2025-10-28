Rộ tin Suzuki Ertiga sắp nâng cấp lớn: Thiết kế mới, có ADAS, trở lại Việt Nam sẽ tăng sức cạnh tranh trước Xpander

Theo tờ Kompas từ Indonesia, Suzuki đang trong giai đoạn hoàn thiện để ra mắt phiên bản mới của Ertiga - mẫu MPV 7 chỗ quen thuộc tại nhiều thị trường nhưng từng rút khỏi Việt Nam. Theo các nguồn tin nội bộ, phiên bản mới sẽ mang đến hàng loạt thay đổi về thiết kế và tính năng, hứa hẹn tạo nên điểm nhấn nổi bật trong phân khúc.

Suzuki Ertiga thế hệ mới có thể sẽ lột xác về thiết kế và công nghệ. Ảnh minh họa dựng đồ họa AI

Một nhân viên kinh doanh của Suzuki tiết lộ với Kompas, Ertiga mới sẽ được trang bị các công nghệ an toàn tiên tiến hơn đáng kể, trong đó có hệ thống hỗ trợ người lái (ADAS).

“Thông tin hiện tại là xe sẽ sử dụng khoảng 80% các tính năng trong gói ADAS. Nếu quan sát phần ngoại thất, có thể thấy rõ sự khác biệt so với bản hiện tại", người này chia sẻ.

Điều này hoàn toàn hợp lý, bởi Ertiga thế hệ hiện tại đã ra mắt từ năm 2018, tính đến nay đã tròn 7 năm - một chu kỳ đủ dài để Suzuki cần tạo ra bản nâng cấp lớn hoặc thế hệ hoàn toàn mới.

Thế hệ hiện tại của Ertiga đã có mặt trên thị trường đã lâu và cần thế hệ mới. Ảnh: AP

Tại Việt Nam, Suzuki Ertiga được giới thiệu lần đầu vào tháng 6/2019, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Mẫu MPV 7 chỗ hướng tới nhóm khách hàng gia đình trẻ nhờ giá bán dễ tiếp cận, mức tiêu thụ nhiên liệu thấp và không gian rộng. Tuy nhiên, trong quá trình cạnh tranh, Ertiga gặp nhiều khó khăn khi phải đối đầu với những đối thủ mạnh như Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross.

Dù Suzuki đã cố gắng làm mới sản phẩm bằng phiên bản Ertiga Hybrid ra mắt cuối năm 2022, mẫu xe vẫn không tạo được sức bật doanh số. Tới giữa năm 2024, Ertiga âm thầm rút khỏi thị trường Việt Nam do doanh số sụt giảm và định hướng dồn nguồn lực cho dòng xe có tính cạnh tranh cao hơn.

Suzuki vẫn trung thành với một kiểu thiết kế có phần... cũ kỹ. Ảnh: Đại lý

Một phần lý do đến từ việc XL7 - mẫu crossover lai MPV phát triển trên nền tảng Ertiga - đang đảm nhiệm tốt vai trò thay thế. XL7 sở hữu phong cách crossover thể thao hơn, khoảng sáng gầm cao và định vị cao cấp hơn một bậc, nhưng giá bán lại không chênh lệch quá nhiều so với Ertiga Hybrid.

Có khả năng Ertiga mới sẽ thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế mới của Suzuki, bổ sung hệ thống hybrid cải tiến, và đặc biệt là gói hỗ trợ lái ADAS - yếu tố từng là điểm yếu của hãng so với các đối thủ cùng tầm.