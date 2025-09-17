Rộ tin sốc về tính mạng của Ngô Diệc Phàm trong tù

Ngô Diệc Phàm bị tuyên án 13 năm tù giam với hành vi cưỡng bức nhiều cô gái trẻ, tổ chức "dâm loạn tập thể". Tuy nhiên, vào tháng 6 vừa qua, truyền thông Trung Quốc cho biết thời hạn ngồi tù của Ngô Diệc Phàm đã tăng lên không ít sau khi anh và mẹ bị kết tội gian lận trốn thuế, với số tiền lên tới 300 triệu NDT (hơn 1.020 tỷ đồng). Đến tối 16/9, tờ 163 đưa tin MXH đang xôn xao trước tình trạng của Ngô Diệc Phàm sau 4 năm đi tù.

1 blogger giải trí hàng đầu cho biết Ngô Diệc Phàm đã qua đời trong tù vì suy kiệt thể chất sau thời gian dài tuyệt thực. Thông tin này gây rúng động dư luận Trung Quốc bởi Ngô Diệc Phàm được xem là phạm nhân đặc biệt, luôn được cơ quan chức năng theo dõi sít sao từ lúc bị bắt, ra tòa chịu xét xử cho đến khi vào trại giam. Truyền thông Trung Quốc đã liên hệ với Sở Cảnh sát Triều Dương (Bắc Kinh, Trung Quốc) - đơn vị điều tra 2 vụ án của Ngô Diệc Phàm - nhưng chưa nhận được phản hồi. Bên cạnh đó, các trang báo lớn ở xứ tỷ dân cũng cảnh báo cư dân mạng không lan truyền thông tin chưa xác thực này để tránh gặp rắc rối luật pháp, gây hoang mang dư luận.

Cư dân mạng Trung Quốc đang vô cùng hoang mang với tin Ngô Diệc Phàm qua đời trong tù

Ngô Diệc Phàm hiện rơi vào thảm cảnh. Không chỉ bản thân đi tù mà mẹ ruột và anh họ của Ngô Diệc Phàm cũng vướng lao lý vì dính líu đến hành vi phạm pháp của anh. Sau khi mẹ - chỗ dựa duy nhất của Ngô Diệc Phi vào tù - anh không có thân nhân nào thăm nuôi. Cha Ngô Diệc Phàm đã từ mặt anh kể từ ngày ly hôn vợ.

Năm 2021, Ngô Diệc Phàm vướng bê bối tình dục rúng động showbiz Trung Quốc. Anh là "đỉnh lưu" đầu tiên của giới giải trí Hoa ngữ đi tù. Cựu ca sĩ bị bắt vào tháng 7/2021 sau khi hot girl Đô Mỹ Trúc tố cáo anh chuốc rượu, chuốc thuốc cô để thực hiện hành vi cưỡng bức. Đô Mỹ Trúc còn cho biết Ngô Diệc Phàm đã lợi dụng danh tiếng của mình để dụ dỗ nhiều cô gái trẻ lên giường, trong đó có người vị thành niên.

Đô Mỹ Trúc - tình cũ của Ngô Diệc Phàm - là người phanh phui bê bối, đưa cựu đỉnh lưu vào tù

Kết quả điều tra của cơ quan chức năng cũng xác định Ngô Diệc Phàm có hành vi sai trái với phụ nữ. Từ tháng 11 đến tháng 12/2020, Ngô Diệc Phàm cưỡng bức 3 cô gái tại nhà riêng. Các nạn nhân đều trong tình trạng say xỉn, không có sức phản kháng. Tháng 7/2018, Ngô Diệc Phàm tổ chức "dâm loạn tập thể", có sự tham gia của bạn bè và 2 cô gái khác.

Vụ án của Ngô Diệc Phàm được xét xử kín với lý do bảo vệ danh tính nạn nhân vị thành niên. Ngô Diệc Phàm sau đó bị tuyên án 13 năm tù giam và sẽ bị trục xuất, cấm nhập cảnh vào Trung Quốc trong vòng 10 năm sau khi mãn hạn tù. Cựu nghệ sĩ từng nộp đơn kháng cáo với lý do mức án quá nặng nhưng bị tòa bác bỏ. Đáng chú ý, mọi tình tiết trong vụ án của Ngô Diệc Phàm, kể cả hình ảnh sau khi đi tù của anh đều được cơ quan chức năng bảo mật tuyệt đối.

Ngô Diệc Phàm không được giảm án, thậm chí thời hạn ngồi tù còn bị tăng lên vì có hành vi trốn thuế

