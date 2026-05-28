Rộ tin Ronaldo chốt ngày làm "đám cưới thế kỷ" với Georgina Rodríguez!

Sau gần một thập kỷ bên nhau với biết bao thăng trầm, siêu đám cưới được mong chờ nhất lịch sử thể thao thế giới giữa huyền thoại bóng đá Cristiano Ronaldo và siêu mẫu, biểu tượng thời trang Georgina Rodríguez đã chính thức lộ diện kế hoạch cụ thể.

Theo nguồn tin độc quyền từ truyền thông Bồ Đào Nha và chuyên trang thể thao quốc tế Dailysports , cặp đôi đã hoàn tất các bước chuẩn bị cuối cùng cho ngày trọng đại. Hôn lễ thế kỷ này được ấn định sẽ diễn ra vào tháng 7, ngay sau khi vòng chung kết giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh khép lại. Quyết định lựa chọn thời điểm này cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng của siêu sao mang áo số 7, khi anh muốn hoàn thành trọn vẹn nghĩa vụ quốc gia trước khi bước vào ngày vui mang tính cột mốc của cuộc đời.

Rộ tin Ronaldo cưới sau World Cup 2026 (Ảnh: TCR)

Địa điểm diễn ra đám cưới này chính là Madeira – hòn đảo quê hương thơ mộng của nam cầu thủ tại Bồ Đào Nha. Giới thạo tin cho biết, Ronaldo đã đưa ra một quyết định mang tính nguyên tắc quay trở lại cội nguồn, nơi hành trình từ một cậu bé nghèo khó đến đỉnh cao vinh quang thế giới của anh bắt đầu.

Theo các nguồn tin rò rỉ, nghi lễ chính thức dự kiến sẽ được tổ chức tại Nhà thờ chính tòa Funchal – một công trình cổ kính có tuổi đời hơn 500 năm tuổi, nằm cách bệnh viện nơi Ronaldo chào đời và sân tập thời thơ ấu của anh chỉ vài cây số. Để chuẩn bị cho sự kiện có một không hai này, công tác an ninh tại địa phương đang được lên phương án thắt chặt ở mức tối đa nhằm bảo mật sự riêng tư cho cô dâu chú rể cùng dàn khách mời bao gồm các siêu sao hạng A từ giới thể thao, Hollywood và giới thượng lưu toàn cầu.

Sự kiện này không chỉ là một cái kết viên mãn cho câu chuyện tình yêu đẹp như mơ của Ronaldo và Georgina, mà còn hứa hẹn sẽ tạo nên một cú bùng nổ truyền thông chưa từng có, biến hòn đảo Madeira trở thành tâm điểm chú ý của toàn thế giới trong mùa hè này.