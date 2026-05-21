Rộ tin Mỹ - Israel bất đồng về Iran, ông Donald Trump lên tiếng về ông Netanyahu

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20-5 tuyên bố Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ "làm mọi điều tôi muốn" liên quan khả năng nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, trong bối cảnh Washington thúc đẩy một sáng kiến ngoại giao mới để chấm dứt xung đột kéo dài nhiều tuần qua.

Phát biểu được đưa ra chỉ một ngày sau cuộc điện đàm được mô tả là "khó khăn" giữa hai nhà lãnh đạo, làm dấy lên dấu hỏi về mức độ đồng thuận giữa Mỹ - Israel trong cách xử lý chiến sự với Tehran.

Khi được các phóng viên hỏi về cuộc trao đổi với ông Netanyahu hôm 19-5, ông Donald Trump khẳng định mối quan hệ giữa hai bên vẫn bền chặt, đồng thời nhấn mạnh nhà lãnh đạo Israel sẽ hành động theo định hướng của Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại cuộc họp báo ở Mar-a-Lago. Ảnh: AP

"Ông ấy là người rất tốt, sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn. Đừng quên ông ấy từng là thủ tướng thời chiến" – ông Donald Trump nói tại Học viện Tuần duyên Mỹ ở bang Connecticut.

Tuy nhiên, phát biểu này lập tức thu hút chú ý khi diễn ra giữa lúc xuất hiện thông tin hai nhà lãnh đạo bất đồng về hướng đi tiếp theo đối với Iran.

Theo trang Axios, ông Donald Trump đã cập nhật cho ông Netanyahu về một đề xuất hòa giải mới do Qatar và Pakistan xây dựng, với sự tham gia của Ả Rập Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập.

Kế hoạch được cho là nhằm mở đường cho Mỹ và Iran ký một "ý định thư" chính thức kết thúc chiến sự, đồng thời khởi động giai đoạn đàm phán kéo dài 30 ngày liên quan việc mở lại eo biển Hormuz, kiểm soát chương trình hạt nhân Iran và từng bước "rã băng" nguồn tài sản bị phong tỏa của Tehran ở nước ngoài.

Dù vậy, Thủ tướng Netanyahu được cho là tỏ ra hết sức hoài nghi đối với sáng kiến ngoại giao này.

Hai nguồn tin Israel nói với Axios rằng ông Netanyahu muốn tiếp tục gây sức ép quân sự nhằm làm suy yếu hơn nữa năng lực quân sự của Iran và phá hủy các cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này.

Một nguồn tin Mỹ nắm nội dung cuộc điện đàm thậm chí mô tả phản ứng của ông Netanyahu sau cuộc gọi là "vô cùng tức giận", ám chỉ mức độ lo ngại cao trước khả năng Washington nghiêng về giải pháp thương lượng.

Về phần mình, ông Donald Trump tiếp tục phát đi những tín hiệu trái chiều. Tổng thống Mỹ cho biết vẫn tin tưởng một thỏa thuận có thể đạt được nhưng đồng thời cảnh báo chiến dịch quân sự có thể nối lại "rất nhanh" nếu Tehran không đưa ra "câu trả lời đúng đắn".

"Nếu có thể cứu mạng nhiều người bằng cách chờ thêm vài ngày, đó là điều đáng làm" – ông Donald Trump nói, cho biết Washington sẵn sàng dành thêm thời gian ngắn cho đàm phán.

Trong lúc đó, Iran xác nhận đang xem xét một đề xuất cập nhật thông qua trung gian Pakistan nhưng chưa phát tín hiệu cho thấy sẽ nhượng bộ đáng kể.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 20-5 cũng cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với "đòn đáp trả tàn khốc" nếu chiến sự tái bùng phát.