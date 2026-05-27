HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Rộ tin Mỹ cắt giảm 1/3 máy bay chiến đấu cho NATO

Quỳnh Như
|

Mỹ đang lên kế hoạch cắt giảm đáng kể đóng góp quân sự cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), bao gồm máy bay chiến đấu, tàu chiến, tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược. Động thái này được xem là bước ngoặt lớn, buộc châu Âu phải nhanh chóng tự tăng cường năng lực phòng thủ.

Tờ Spiegel đưa tin, cuối tuần trước, một đại diện của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã có cuộc họp kín với các quan chức cấp cao NATO tại Brussels. Tại đây, phía Mỹ công bố kế hoạch cắt giảm đáng kể lực lượng quân sự đang đóng góp cho liên minh kể từ sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022.

Các nội dung cắt giảm được cho là bao gồm máy bay chiến đấu, máy bay ném bom chiến lược, tàu chiến, tàu ngầm, máy bay không người lái (UAV) và máy bay tiếp nhiên liệu trên không.

Mỹ cắt giảm máy bay chiến đấu cho NATO: Cảnh báo an ninh 2026 - Ảnh 1.

Đáng chú ý, Washington dự kiến giảm khoảng 1/3 số máy bay chiến đấu tham gia lực lượng NATO, đồng thời thu hẹp đáng kể sự hiện diện của các máy bay ném bom chiến lược. Mỹ cũng được cho là không còn muốn duy trì việc cung cấp tàu ngầm cho NATO và sẽ giảm vai trò trong các hoạt động triển khai tàu khu trục cùng UAV.

Khoảng trống khó lấp đầy

Thông tin này đã gây lo ngại tại Brussels khi nhiều nhà ngoại giao châu Âu trước đó chỉ kỳ vọng Washington điều chỉnh dần vai trò của mình, thay vì thay đổi quy mô lớn như hiện nay.

Theo giới chức châu Âu, một số năng lực quân sự của Mỹ gần như không thể thay thế trong ngắn hạn. Dù khoảng trống về máy bay chiến đấu có thể phần nào được bù đắp bằng các đơn hàng tiêm kích F-35 của nhiều nước NATO, châu Âu hiện vẫn thiếu hoàn toàn máy bay ném bom chiến lược có khả năng mang vũ khí hạt nhân.

Ngoài ra, việc nhanh chóng thay thế các tàu sân bay của Mỹ, vốn là một phần trong mô hình lực lượng của NATO trong trường hợp xảy ra khủng hoảng lớn, cũng sẽ rất khó khăn.

Tuy vậy, Washington khẳng định không từ bỏ cam kết răn đe hạt nhân tại châu Âu. Mỹ muốn các đồng minh châu Âu đảm nhận nhiều hơn trách nhiệm phòng thủ thông thường của lục địa này, trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu thay đổi và châu Âu đã gia tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng trong những năm gần đây.

Bước ngoặt của NATO

Theo Spiegel , chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy khái niệm "NATO 3.0", trong đó các nước châu Âu sẽ dần tiếp quản phần lớn nhiệm vụ phòng thủ thông thường, còn Mỹ tập trung ưu tiên chiến lược ở các khu vực khác.

Trong nội bộ NATO, những thay đổi này đang được mô tả như một bước ngoặt tiềm năng đối với Liên minh.

Các nước thành viên NATO được cho là phải trình kế hoạch cụ thể vào đầu tháng 6 nhằm bù đắp phần thiếu hụt do Mỹ để lại. Một cơ chế chia sẻ trách nhiệm mới nhiều khả năng sẽ được Washington công bố tại hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra ở Ankara vào tháng 7 tới.

Nghịch lý ít ai biết về tấm pin năng lượng mặt trời: Nắng càng to, khả năng sản xuất điện càng kém?
Tags

NATO

Mỹ

cắt giảm máy bay chiến đấu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

00:40
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Siêu xe điện đầu tiên của Ferrari ra mắt: Sạc nhanh 350kW, sức mạnh vượt 1.000 mã lực

Siêu xe điện đầu tiên của Ferrari ra mắt: Sạc nhanh 350kW, sức mạnh vượt 1.000 mã lực

01:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại