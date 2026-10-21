Rộ tin FIFA lên kế hoạch tổ chức "siêu giải đấu": Mời 8 đội châu Á, tuyển Việt Nam có mặt không?

Sau thành công của FIFA Arab Cup và FIFA ASEAN Cup, Liên đoàn bóng đá thế giới có thể sẽ đứng ra tổ chức thêm những giải đấu cấp khu vực.

Mới đây, chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã có chuyến thăm tới Bhutan. Trong chuyến đi này, ý tưởng về một giải đấu khu vực của các nước xung quanh dãy Himalaya đã được nhen nhóm.

Theo phác thảo, giải đấu này dự kiến có tên FIFA Himalaya Cup, với sự góp mặt của 8 đội, đến từ các quốc gia có dãy Himalaya chạy qua, bao gồm: Ấn Độ, Trung Quốc, Pakistan, Bangladesh, Myanmar, Afghanistan, Nepal và Bhutan. Trong số này, chỉ riêng Bangladesh không có yếu tố địa lý liên quan đến dãy Himalaya, nhưng vẫn được mời dự giải.

Nếu trở thành hiện thực, đây sẽ là giải đấu bao phủ lên một thị trường gần 3,5 tỷ người, chiếm hơn 1/3 dân số thế giới. Tuy nhiên thách thức lớn cho kế hoạch này nằm ở việc trình độ giữa các đội bóng có sự chênh lệch không nhỏ.

Chủ tịch FIFA đang tích cực vận động hành lang để giành lại tín nhiệm sau những ồn ào vừa qua về đề xuất bán 20% cổ phần quyền thương mại các giải đấu lớn của FIFA, bao gồm World Cup nam, World Cup nữ và FIFA Club World Cup, thông qua một công ty mới thành lập mang tên FIFA Forward Enterprise (FFE). Sau khi bị phản ứng dữ dội, kế hoạch này đã bị hủy bỏ. (Ảnh: FIFA)

Trung Quốc là đội tuyển hiện xếp hạng cao nhất trong nhóm này, đứng thứ 96 thế giới, và cũng là đội bóng duy nhất nằm trong top 100 FIFA. Trong khi đó, thứ hạng của các đội còn lại đều kém khá xa, cụ thể: Ấn Độ hạng 138, Myanmar hạng 159, Afghanistan hạng 168, Nepal hạng 178, Bangladesh hạng 182, Bhutan hạng 192, Pakistan hạng 197.

Còn nhớ tuyển Trung Quốc từng được mời tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng cuối cùng LĐBĐ nước này từ chối do muốn cọ sát với những đối thủ mạnh hơn để chuẩn bị cho Asian Cup 2027, thay vì thi đấu với những đội bóng Đông Nam Á. Giờ đây, thứ hạng những đội quanh khu vực Himalaya thậm chí còn thấp hơn.

Trong khi đó, Ấn Độ cũng rút lui khỏi FIFA ASEAN Cup 2026 để đá giao hữu với Brazil, Uruguay, Panama và Tajikistan, dù ban đầu đã nhận lời tham dự và được bốc thăm chia bảng. Cuối cùng, FIFA phải đưa Pakistan và Bangladesh vào thế chỗ.

Tuyển Trung Quốc vẫn thường tiến sâu tại vòng loại World Cup khu vực châu Á, được chạm trán với những đội bóng tốp đầu châu lục. Việc phải thi đấu với những đội nằm ở nhóm cuối bảng xếp hạng thế giới được xem là không mang lại nhiều lợi ích chuyên môn cho đội bóng này. (Ảnh: Getty)

Giải đấu cấp độ khu vực thành công nhất mà FIFA tổ chức hiện là FIFA Arab Cup. Được tái khởi động lại từ năm 2021, giải đấu này quy tụ 23 đội bóng thuộc khối Ả Rập đến từ khu vực Trung Đông và châu Phi.

Giải đấu này còn phải tổ chức vòng loại để tìm ra 16 đội dự vòng chung kết. Điều này giúp chất lượng các đội bóng không quá chênh lệch, đồng thời nền tảng của các đội tuyển ở hai khu vực này cũng ở mức khá cao, từ vị trí top 12 trải dài tới top 108 thế giới.

FIFA Arab Cup đã được tổ chức hai lần vào các năm 2021 và 2025 tại Qatar, thu hút sự quan tâm lớn, với nhiều trận đấu hấp dẫn. Tuy nhiên để nhân rộng mô hình này ra các khu vực khác trên thế giới sẽ là điều không dễ với FIFA. Có thể nhận thấy điều đó ở kỳ FIFA ASEAN Cup 2026 vừa qua, khi chất lượng khách mời không được đánh giá cao, đồng thời thể lệ giải đấu và những vấn đề về trọng tài là điều tạo nên nhiều tranh cãi.