HLV Park Hang-seo tuyên bố sẵn sàng nghỉ việc, chủ tịch đội bóng Thái Lan vội vã lên tiếng

Diễn biến căng thẳng liên tiếp xảy đến với HLV Park Hang-seo khi làm việc tại Thai League 2 mùa này.

"Tôi không bàn đến việc thắng thua, nhưng các trọng tài mà làm việc kiểu vậy thì hỏng hết, bao nhiêu nỗ lực của đội bóng đổ sông đổ biển hết.

Tôi thì chẳng vướng gì, nghỉ việc là xong. Nhưng các người cứ làm bóng đá kiểu này à? Cứ như thế thì bóng đá không phát triển được đâu. Tôi mà nghỉ, tôi sẽ nói thẳng về bóng đá Thái Lan đấy. Trọng tài làm việc phải có lương tâm chứ”.

Đó là lời nói khá gay gắt của HLV Park Hang-seo trong đường hầm sân vận động sau khi Kanchanaburi bị Muang Loei United cầm hòa 1-1 ở vòng 7 Thai League 2. Trận đấu này diễn ra hôm 17/10, với tranh cãi nổ ra khi đội bóng của thầy Park bị gỡ hòa trong thời gian đá bù.

HLV Park Hang-seo bày tỏ sự không hài lòng với công tác trọng tài ngay từ lúc trên sân, sau đó lại tiếp tục chờ ở đường hầm, nhưng bị lực lượng an ninh ngăn không cho tiếp cận với trọng tài chính.

HLV Park Hang-seo liên tục không hài lòng với trọng tài tại Thai League 2. (Ảnh: Kanchanaburi FC)

Hoà trận này, Kanchanaburi FC vươn lên xếp thứ 6 với 10 điểm sau 7 vòng (thắng 2, hoà 4, thua 1). Nhưng thứ hạng này cũng rất mong manh, vì hiện tại giải đấu có đến 5 đội được 10 điểm, 3 đội 9 điểm, 2 đội 8 điểm đang bám sát phía sau. Chỉ cần sảy chân, đội bóng của HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể tụt hạng xuống nhóm dưới. Điều này ảnh hưởng lớn đến tham vọng thăng hạng mà ban lãnh đạo đội bóng giao cho thầy Park.

Trước diễn biến căng thẳng của vụ việc, chủ tịch Kanchanaburi FC, ông Prawat Kithammakunnit đã lên tiếng chấn an tình hình. Ông nhấn mạnh:

“Đừng lo lắng, chúng tôi đang xây dựng một đội bóng có nền móng bền vững và tương lai lâu dài. Ngay cả khi không thăng hạng năm nay, Kanchanaburi FC chắc chắn sẽ không sa thải huấn luyện viên. Hãy tận hưởng quá trình xây dựng, vun đắp đội bóng và kiên nhẫn chờ đợi”.

Ông Prawat Kithammakunnit (áo trắng, thứ hai từ trái qua) nhấn mạnh tương lai của HLV Park Hang-seo cùng Kanchanaburi FC. (Ảnh: FBNV)

HLV Park Hang-seo được ban lãnh đạo Kanchanaburi FC mời về với nhiệm vụ giúp đội bóng thăng hạng, trở lại với Thai League.

Tại đây, ông Park nhận mức đãi ngộ cực cao. Thu nhập cho bản hợp đồng 2 năm của thầy Park lên đến 36 triệu baht, tương đương mỗi tháng ông nhận 1,5 triệu baht. Quy đổi ra USD, HLV Park Hang-seo được cho là đang nhận khoảng gần 45.000 USD/tháng, tương đương hơn 1,2 tỷ đồng.

Con số này dù chưa bằng mức lương thời đỉnh cao ở tuyển Việt Nam (50.000 USD/tháng), nhưng cũng giúp thầy Park trở thành HLV nhận lương cao thuộc tốp đầu của bóng đá Thái Lan. Theo tìm hiểu, mức lương của các HLV tại Thai League 2 thường chỉ nằm trong mức 300.000 - 500.000 baht/tháng, còn với Thai League 1 cũng chỉ chạm ngưỡng 1 triệu baht/tháng.

Thậm chí, HLV Masatada Ishii thời còn dẫn dắt tuyển Thái Lan trong giai đoạn 2023-2025 cũng chỉ được trả lương 700.000 baht/tháng, tức chưa bằng một nửa mức đãi ngộ mà HLV Park Hang-seo đang nhận tại Kanchanaburi FC.

Điều này cho thấy nguồn lực tài chính mạnh của Kanchanaburi FC, đồng thời cũng thể hiện tham vọng từ lãnh đạo đội bóng. Nhiệm vụ của HLV Park Hang-seo là sớm đưa CLB trở lại với Thai League 1, đồng thời đặt nền tảng để trở thành một thế lực của bóng đá Thái Lan trong tương lai.