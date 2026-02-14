Rộ thông tin ngôi sao U23 Việt Nam được đội bóng Hàn Quốc liên hệ

Một số nguồn tin cho biết, trung vệ Phạm Lý Đức đang đứng trước cơ hội ra nước ngoài thi đấu. Cụ thể, một trợ lý của HLV Kim Sang-sik đã trao đổi với Phạm Lý Đức về việc một CLB tại Hàn Quốc muốn đưa anh sang thi đấu ở giải K-League 2 theo dạng cho mượn. K-League 2 cũng chính là giải đấu mà tiền đạo Văn Toàn từng thi đấu và để lại những dấu ấn nhất định trong màu áo CLB Seoul E-Land.

Phạm Lý Đức là trụ cột trong đội hình U23 Việt Nam

Sở hữu thể hình ấn tượng (cao 1m82) cùng lối chơi mạnh mẽ, không ngại va chạm, Lý Đức được đánh giá có khả năng thích nghi được với môi trường bóng đá Hàn Quốc. Tuy nhiên, còn nhiều rào cản khác cả về mặt chuyên môn lẫn bên ngoài sân cỏ mà trung vệ sinh năm 2003 cần vượt qua nếu muốn cạnh tranh được vị trí.

Lý Đức là một trong những tuyển thủ U23 Việt Nam tiến bộ vượt bậc nhất trong khoảng 2 năm trở lại đây. Anh trở thành trụ cột hàng thủ HAGL ngay trong mùa giải đầu tiên thi đấu tại V.League và sau đó gia nhập CLB CAHN.

Ở cấp U23, Lý Đức đóng vai trò quan trọng trong loạt thành tích vô địch U23 Đông Nam Á, HCV SEA Games 33 và HCĐ U23 châu Á 2026. Ngoài ra, trung vệ này cũng đã được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội ra mắt ở cấp ĐTQG.

Theo trang thông tin bóng đá quốc tế Transfermarkt, mức định giá của Lý Đức trong hơn 1 năm qua đã tăng vọt từ 50.000 euro lên 125.000 euro (khoảng 3,9 tỷ đồng). Dự kiến, mức định giá sẽ còn tăng thêm ở đợt cập nhật dữ liệu tiếp theo.