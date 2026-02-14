U23 Việt Nam chính thức lỡ cơ hội tái đấu U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan

Theo kế hoạch ban đầu do truyền thông Trung Quốc tiết lộ, U23 Việt Nam sẽ tham dự giải tứ hùng giao hữu quốc tế tại Trung Quốc vào tháng 3 tới với 3 đối thủ U23 Trung Quốc, U23 Uzbekistan và U23 Thái Lan.

Tuy nhiên, giải đấu đã có những thay đổi vào phút chót. Cụ thể, chủ nhà Trung Quốc đã xác nhận 3 khách mời là U23 Thái Lan, U23 Iran và U23 Triều Tiên. Đây là bước đi trong kế hoạch hướng đến Asiad 2026 của U23 Trung Quốc. Đội bóng xứ tỷ dân muốn thi đấu với nhiều đối thủ khác nhau nhằm tích lũy kinh nghiệm.

U23 Việt Nam sẽ không thi đấu với U23 Trung Quốc vào tháng 3 tới

Về phần mình, U23 Việt Nam dù thay đổi kế hoạch nhưng quá trình xây dựng đội hình cho Asiad 2026 vẫn được triển khai. Theo định hướng của LĐBĐ Việt Nam, đoàn quân áo đỏ sẽ sử dụng đội hình U21 ở giải đấu cấp châu lục nhằm bồi dưỡng cho lứa cầu thủ kế cận.

U23 Việt Nam dự kiến sẽ tập trung ở trong nước và có một số trận đấu tập với các đội bóng trong nước vào dịp FIFA Days tháng 3/2026.