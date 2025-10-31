Rò rỉ tin tức từ FIFA: Có điều chỉnh gấp về án phạt của LĐBĐ Malaysia?

Theo quy trình, ngày 30/10 là thời điểm FIFA công bố kết quả kháng cáo của LĐBĐ Malaysia. Tuy nhiên, theo thông tin mà tờ Scoop (Malaysia) thu thập được, việc công bố đã bị tạm hoãn lại.

Scoop cho biết lý do: “Các nguồn tin thân cận với Scoop tiết lộ rằng Ủy ban của FIFA đã yêu cầu làm rõ thêm một số tài liệu về nguồn gốc cầu thủ nhập tịch do FAM nộp trong quá trình kháng cáo. Ủy ban đang đánh giá lại bằng chứng và xem xét các điều chỉnh có thể có đối với án phạt”.

FIFA vẫn chưa đưa ra kết luận về đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia

Scoop cũng nói thêm về quan điểm của FIFA trong việc xử lý vụ việc: “Ủy ban đang áp dụng cách tiếp cận thận trọng vì quy mô và tác động của vụ việc này.

Vẫn còn một số điểm khác biệt trong các tài liệu cần được đối chiếu. Mặc dù phán quyết cuối cùng có thể đi theo cả hai hướng, nhưng khả năng LĐBĐ Malaysia được tuyên trắng án hoàn toàn là rất thấp.

Một quan chức khác thân cận với Ủy ban cho biết thêm rằng FIFA "muốn đảm bảo rằng không có yếu tố bên ngoài nào nào ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của phán quyết".

FIFA hiểu được tính nhạy cảm của vụ việc này — không chỉ đối với bóng đá Malaysia mà còn đối với cách xử lý các trường hợp nhập tịch trên toàn thế giới trong tương lai”.

Vào ngày 26/9, FIFA công bố quyết định trừng phạt LĐBĐ Malaysia cùng 7 cầu thủ nhập tịch (Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano). Nguyên nhân của án phạt là 7 cầu thủ này thi đấu trái phép cho ĐTQG Malaysia trong 2 trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam và Nepal.

Tới ngày 7/10, FIFA đăng tải bằng chứng nhóm cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ có những thông tin sai lệch. LĐBĐ Malaysia sau đó đã đệ đơn kháng cáo và tuyên bố sẵn sàng kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

LĐBĐ châu Á (AFC) cũng đang chờ đợi kết quả kháng cáo từ LĐBĐ Malaysia. Cơ quan cao nhất của bóng đá châu Á xác nhận nếu có hồ sơ chuyển từ FIFA, AFC sẽ đưa ra án phạt bổ sung dành cho LĐBĐ Malaysia. Án phạt này có thể bao gồm cả việc xử thua đội tuyển Malaysia trong 2 trận gặp Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.