LĐBĐ Malaysia bất ngờ đón tin vui, cựu cầu thủ Arsenal xác nhận một thông tin quan trọng

Trang Makan Bola (Malaysia) mới đây đã đăng tải một chia sẻ đến từ cựu cầu thủ Arsenal Josh Robinson. Giai đoạn còn thuộc biên chế Pháo thủ, Josh Robinson từng xác nhận mình có gốc gác Malaysia: “Tôi lớn lên ở khu Leyton, phía đông London, tôi có bố là người Jamaica, mẹ là người Malaysia gốc Anh”.

Nếu những thông tin do Josh Robinson cung cấp được chứng minh đầy đủ bằng tài liệu cụ thể, hậu vệ 20 tuổi đủ điều kiện nhập tịch và khoác áo đội tuyển Malaysia theo diện cầu thủ có bố/mẹ người Malaysia mà không cần sinh sống đủ 5 năm tại Malaysia.

Josh Robinson khi còn khoác áo đội trẻ Arsenal

Tuy nhiên, trang Scoop (Malaysia) cho biết hiện LĐBĐ Malaysia vẫn chưa thể xác minh hồ sơ của Josh Robinson có hợp lệ hay không. Sau vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch nhận án phạt từ FIFA, cơ quan cao nhất của bóng đá Malaysia cần phải cẩn trọng hơn rất nhiều với những trường hợp tương tự.

Josh Robinson sinh năm 2004, từng trải qua nhiều cấp độ đội trẻ Arsenal. Vị trí sở trường là hậu vệ phải, nhưng cầu thủ 20 tuổi cũng có thể đảm nhận vai trò trung vệ hoặc tiền vệ cánh phải.

Mùa giải 2024/25, Josh Robinson từng được HLV Mikel Arteta đưa lên đội một Arsenal và ngồi dự bị ở một số trận đấu thuộc vòng bảng Champions League. Anh cũng đã khoác áo đội U18 Anh trong 1 trận đấu giao hữu vào năm 2021.

Josh Robinson (áo trắng, số 12) thi đấu cho đội U18 Anh

Đầu năm 2025, Josh Robinson chuyển sang Wigan. Nhưng đến kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2025, hậu vệ sinh năm 2004 lại chia tay Wigan và trở thành cầu thủ tự do. Tới thời điểm hiện tại anh vẫn đang tìm kiếm đội bóng mới.

Một số người hâm mộ Malaysia đang kêu gọi Josh Robinson chuyển tới Malaysia thi đấu. Trường hợp của cựu cầu thủ Arsenal được so sánh với Dion Cools. Dion Cools từng chơi cho U21 Bỉ nhưng đã chọn chuyển sang Đông Nam Á thi đấu và khoác áo ĐTQG Malaysia.

Trang Majoriti (Malaysia) nhận định về Josh Robinson: “Với việc từng là cầu thủ tuyến trẻ của Arsenal, Josh Robinson đã được trải nghiệm môi trường bóng đá đỉnh cao và có thể mang lại lợi ích cho đội tuyển Malaysia.

LĐBĐ Malaysia cần đẩy nhanh quá trình xử lý hồ sơ nhằm tránh trường hợp Josh Robinson sẽ đồng ý khoác áo đội tuyển Jamaica (theo quốc tịch của bố). Dù vậy, việc kiểm tra thông tin cũng phải tiến hành thận trọng nhằm tránh xảy ra sai sót”.