Rò rỉ mới về thiết kế của dòng iPhone 16

Thông tin rò rỉ đến từ Sonny Dickson, người đã đăng trên mạng xã hội X (Twitter cũ) về cả 4 mô hình của dòng iPhone 16. Điều đáng chú ý là thông tin rò rỉ này xuất hiện một ngày, khi chuyên gia Sonny Dickson đăng các ốp lưng trong suốt được cho là của iPhone 16 và iPhone 16 Plus.

Có một số thông tin mà các chuyên gia chắc chắn lấy được từ những mô hình của dòng iPhone 16, chẳng hạn như cấu hình nút, bố cục, thiết kế của ốp camera và kích thước tổng thể của các mẫu máy so với nhau.

Đầu tiên, cấu hình nút dường như phù hợp với các rò rỉ khác, một trong số đó bao gồm một bộ thiết bị giả iPhone 16 khác và các bản kết xuất đồ họa CAD của iPhone 16. Có ba nút ở phía bên trái của mô hình: hai nút tăng giảm âm lượng và một nút Hành động nhỏ hơn ở trên. Bố cục này gợi ý rằng năm nay cả bốn mẫu dòng iPhone 16 sẽ có nút Hành động và người dùng sẽ nói lời tạm biệt cuối cùng với công tắc tắt tiếng.

Nhìn sang phía bên phải của khuôn, chúng ta thấy nút nguồn và một nút dài, lõm vào khá lạ hướng về phía dưới. Một số nguồn tin cho rằng đây là nút chụp ảnh chuyên dụng của máy ảnh, trong khi đây có thể chỉ là khay SIM, được khắc theo cách này để giúp các kỹ sư xử lý mô hình dễ dàng hơn.

Một điều khác mà chúng ta có thể đoán từ những bức ảnh đó là kích thước tương đối của điện thoại. Có vẻ như iPhone 16 Pro lớn hơn một chút so với iPhone 16 và iPhone 16 Pro Max lớn hơn iPhone 16 Plus một chút, nhưng có thể đây chỉ là một sự so sánh kích thước ngẫu hứng.

Về hệ thống camera, có vẻ như iPhone 16 và iPhone 16 Plus sẽ có camera lồi hoàn toàn mới, lấy cảm hứng từ iPhone X. Mặt khác, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max vẫn giữ nguyên thiết kế hình vuông cũ và bố trí các camera bên trong, hai trong số chúng được sắp xếp theo chiều dọc.