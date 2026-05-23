Rò rỉ file ghi âm 37 phút chứa thông tin chấn động về Kim Soo Hyun - Sulli - IU

Vào hôm 21/5, cảnh sát đã kết luận rằng Kim Soo Hyun không hẹn hò Kim Sae Ron ở thời điểm nữ diễn viên còn trong độ tuổi vị thành niên. Nhưng 1 bộ phận khán giả lại không tin vào điều này. Và Choi Gun Hee - anh trai Sulli cũng được cho là cảm thấy bất mãn, không đồng tình với kết luận của cảnh sát về Kim Soo Hyun. Chỉ vừa mới đây thôi, Choi Gun Hee đã liên tục trồi lên đưa ra những phát ngôn sốc, từng câu từng chữ của anh đều giống như muốn tuyên chiến với Kim Soo Hyun.

Trong tối 22/5, trên trang cá nhân, Choi Gun Hee lại khiến dân tình được phen náo loạn khi úp mở có trong tay 1 file ghi âm 37 phút chứa đựng nhiều thông tin chấn động về Kim Soo Hyun, Sulli, IU và cả công ty giải trí hàng đầu xứ Hàn SM Entertainment.

Anh trai Sulli cho biết: “Tôi đang nắm giữ file ghi âm cuộc gọi dài 37 phút với cựu quản lý của em gái mình. Bản ghi âm này có nhắc đến IU, Lee Sarang, Kim Soo Hyun, bệnh viện tâm thần, SM Entertainment và thậm chí còn có 1 phần đời tư không mấy hay ho của em gái tôi vào thời điểm đó. Có rất nhiều điều tôi muốn chất vấn, nhưng vì nghĩ cho mẹ nên tôi mới đang nhẫn nhịn. 1 năm trước, tôi mới chỉ đề cập 1 chút đến bộ phim hồi đó (nghi vấn phía Kim Soo Hyun ép Sulli đóng cảnh nóng), và ban đầu bản thân tôi cũng không muốn phải dùng đến file ghi âm này trong tương lai đâu. Nhưng xin được thông báo trước là hoàn toàn không có bất kỳ sự thêu dệt, sai sự thật nào ở đây cả”.

Trước đó, vào tối 21/5, Choi Gun Hee đã phát đi thông điệp cảnh cáo đến Kim Soo Hyun: “Cái khoảnh khắc anh dám thò mặt ra 1 lần nữa, hiệp 2 sẽ chính thức bắt đầu. Lựa chọn là ở anh đấy”. Khi có cư dân mạng tò mò hỏi về danh tính của người mà Choi Gun Hee đang nhắm tới, anh Sulli đã đáp lại rằng: “Là cái kẻ đến từ vì sao ở đằng kia kìa”. Câu trả lời này được cho là ám chỉ tới bộ phim đình đám Vì Sao Đưa Anh Tới do Kim Soo Hyun thủ vai chính. Từ đây, công chúng nhận định Choi Gun Hee vừa ra tối hậu thư tuyên chiến với nam tài tử họ Kim.

Cách đây đúng 1 năm, anh trai Sulli cũng từng có động thái cà khịa nhắm thẳng vào Kim Soo Hyun. Vào thời điểm đó, Kim Gun Hee đã yêu cầu đạo diễn Lee Sarang và Kim Soo Hyun giải thích các vấn đề liên quan đến việc Sulli đóng cảnh nóng trong phim điện ảnh Real hồi năm 2017.

Thông qua lời nhân viên và diễn viên phim tại đám tang Sulli, anh trai cố nghệ sĩ biết được cảnh nóng giữa Sulli và Kim Soo Hyun không hề có trong kịch bản ban đầu. Ở thời điểm quay phim, có diễn viên đóng thế cảnh nóng này nhưng đoàn làm phim Real vẫn thuyết phục Sulli phải tự mình đóng. Đoàn làm phim lấy lý do diễn viên đóng thế bị ốm để ép buộc Sulli, nhưng những người tham dự đám tang xác nhận diễn viên đóng thế vẫn có mặt tại phim trường vào thời điểm đó. Choi Gun Hee yêu cầu đạo diễn Lee Sarang và Kim Soo Hyun lên tiếng xác nhận những chuyện này có đúng hay không, và nếu đúng thì tại sao lại không sử dụng diễn viên đóng thế mà lại ép Sulli tự thực hiện.

Giữa tâm điểm ồn ào, phía Kim Soo Hyun khẳng định, họ đã trao đổi kỹ càng với Sulli trước khi cô nhận lời tham gia Real. Và do đó, không có chuyện nữ ca sĩ bị ép thực hiện cảnh nóng. Đại diện của Kim Soo Hyun nhấn mạnh thêm, thông tin cho rằng Sulli không được phép sử dụng người đóng thế là không chính xác.

Phía tài tử họ Kim cũng giải thích thêm rằng, họ không sử dụng diễn viên đóng thế cho tác phẩm Real mà chỉ có diễn viên đứng thế - người hỗ trợ vị trí và di chuyển trong quá trình chuẩn bị quay.

