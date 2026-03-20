Rổ phim vẫn hoạt động sau khi bị "tuýt còi": Hơn 103 triệu lượt truy cập, vi phạm bản quyền hơn 18.000 phim

Tại buổi lễ, luật sư Võ Trung Tín - Phó Viện trưởng CTDA, đã đưa ra những số liệu đáng lo ngại về tình trạng vi phạm bản quyền quy mô lớn tại Việt Nam, với các nền tảng tiêu biểu như Rophim hay Xoilac. Theo ông, chỉ trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8/2025, hệ thống Rophim đã ghi nhận hơn 103 triệu lượt truy cập, đồng thời khai thác trái phép trên 18.000 nội dung phim và chương trình.

Đáng chú ý, dù từng thông báo ngừng cung cấp dịch vụ, nền tảng này trên thực tế vẫn tiếp tục hoạt động. Trang web xuất hiện từ cuối năm 2024 và bùng nổ mạnh trong năm 2025, với lưu lượng truy cập trung bình 34,46 triệu lượt mỗi tháng và khoảng 2,9 triệu người dùng duy nhất. Theo thống kê, trang này xếp hạng 1.367 trên toàn cầu và đứng thứ 19 tại Việt Nam về lưu lượng truy cập.

Các hình thức vi phạm được đánh giá ngày càng tinh vi và gây thiệt hại nghiêm trọng cho các đơn vị sở hữu bản quyền. Cụ thể, trang web phát hành song song nhiều bộ phim bom tấn cùng thời điểm ra mắt trên các nền tảng trả phí, nhanh chóng phát tán bản quay lén hoặc bản HD của phim chiếu rạp chỉ sau vài ngày đến một tuần công chiếu, đồng thời chiếm đoạt và phát lại luồng livestream của các chương trình có bản quyền.